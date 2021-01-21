鑑於桃園不斷傳出確診病例，不乏速食店、賣場等公共場所都有確診者的活動足跡，讓各超商業者加強自主防疫，其中7-11及萊爾富宣布即起禁止內用；全家與OK超商暫不跟進。
7-11、萊爾富均表示，即起桃園市所有門市暫停開放座位區，鼓勵外帶，避免群聚及維持社交距離。全家宣布，由指揮中心所匡列的桃園「特定」店鋪，將加強消毒清潔，每間早、晚、夜班各消毒2次，尚未禁止民眾內用。OK超商表示，桃園市門市除執行防疫規範外，消費者入店也須全程配戴口罩，並保持安全距離。
(中時 )
鑑於桃園不斷傳出確診病例，不乏速食店、賣場等公共場所都有確診者的活動足跡，讓各超商業者加強自主防疫，其中7-11及萊爾富宣布即起禁止內用；全家與OK超商暫不跟進。
7-11、萊爾富均表示，即起桃園市所有門市暫停開放座位區，鼓勵外帶，避免群聚及維持社交距離。全家宣布，由指揮中心所匡列的桃園「特定」店鋪，將加強消毒清潔，每間早、晚、夜班各消毒2次，尚未禁止民眾內用。OK超商表示，桃園市門市除執行防疫規範外，消費者入店也須全程配戴口罩，並保持安全距離。
(中時 )
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