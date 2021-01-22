美國地質調查所（USGS）指出，菲律賓南部外海今天發生規模7.0地震，目前尚無損害通報，也尚未發出海嘯警報。

地質調查所表示，地震在當地時間今天晚上8時23分發生，震央位於菲南主要島嶼民答那峨（Mindanao）納卯市（Davao）東南方大約310公里的海面上，震源深度95公里。

歐洲地中海地震中心（EMSC）最初通報地震規模為7.2，後修正為6.8，並指震源深度為122公里。

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(中央社)

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