菲律賓近海強震 USGS：規模7.0 08:132021/01/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）指出，菲律賓南部外海今天發生規模7.0地震，目前尚無損害通報，也尚未發出海嘯警報。 地質調查所表示，地震在當地時間今天晚上8時23分發生，震央位於菲南主要島嶼民答那峨（Mindanao）納卯市（Davao）東南方大約310公里的海面上，震源深度95公里。 歐洲地中海地震中心（EMSC）最初通報地震規模為7.2，後修正為6.8，並指震源深度為122公里。 開發金23.6元公開收購 中壽回應：價格合理 半導體資本支出集中投資EUV產能 EUV概念股 訂單滿到下半年 (中央社) #地震 #規模 #公里 #今天 #深度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海上的嶄新風景 跨年活動大彩蛋：宏禹一號 08:302021/01/22 生活 五股坑溪排汙染藍 環保局擬開罰300萬 15:442021/01/21 生活 ECB決議利率、購債步調維持不變 22:592021/01/21 財經 印尼發生7.0強震 目前未發布海嘯警報 21:092021/01/21 國際 臺灣生技期貨 美許可交易 04:102021/01/22 證券．權證 員林元宵燈會照辦 取消美食攤位與表演 18:222021/01/21 寶島 抱股台積電達34年 國發基金成本0.3元 04:102021/01/22 財經焦點 金價大漲 央行黃金年賺1,475億 04:102021/01/22 投資理財 美基建支出 上看2兆美元 04:102021/01/22 全球財經 14檔半導體股 紅不讓 04:102021/01/22 證券．權證 國泰台灣5G＋ ETF飆漲 人氣爆棚 04:102021/01/22 證券．權證 國際熱門新聞 【拜登新政】拜登就職秒變阿伯 桑德斯路人裝讓網友暴動了 - 國際 【拜登新政】拜登就職她最吸睛 賀錦麗21歲繼女一出場就驚豔 - 國際 帕金森氏症救星 加國發現延緩發病最長逾17年的飲食法 - 國際 終於擺脫白宮了 一張圖露餡梅蘭妮亞大解放 - 國際 【拜登新政】拜登上任第一天就惹怒盟友 推翻川普舊令 鄰國喊失望 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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