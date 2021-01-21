收到隔離通知書，台產防疫保單就賠10萬元，近來因應北台灣本土疫情擴大，防疫保單「賣翻」；台產主管坦言，這幾天同仁加班，仍消化不完進件的保單，已經擠壓到其他保險客戶的服務，若接下來台產真的「無法負荷」，會考慮「暫停」收新件，甚至採取停賣等其他措施，台產仍強調「目前仍維持正常進件的現狀」。

自桃園醫院首宗醫師染疫後，匡列相關的隔離人數超過1165人，民眾憂心疫情愈演愈烈，台產一張保費500元，只要收到隔離通知書就可理賠10萬元的「防疫保單」成了熱銷商品。

根據台產這張保單的規劃，保險金額5萬元，年保費250元，保險金額10萬元，保費則提高至500元，被保險人只要收到隔離通知書，理賠就啟動，簡單、明瞭的設計，被網友激推是「防疫神單」，在桃園疫情爆發之後，不僅醫護詢問度高，也引發網路熱烈討論。

金融業上班的周先生，今天已拿申請書回家，要給在新聞前線工作的家人簽名、投保，周先生說，保費才500元，買個保障求安心。

防疫保單熱銷，台產強調，金融服務秉持公平待客原則，對於機組、醫護人員以及桃園居民等，絕對沒有拒絕承保的情事，不過，每張保單銷售前，保險公司都訂有風險控管總額，台產表示，若保單熱銷程度遠超過預期，風險累計至所訂的額度，才會對產品進行控管、甚至走到停售的地步。

台產1個月前上市的防疫保單，不需要確診，只要收到隔離通知書，就可以申請理賠，是市場上唯一針對法定傳染病，居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫五項處置措施定額給付「隔離或檢疫補償保險金」的防疫保險商品，投保限制本國籍人士，每一位被保險人限投保一張，保險期間為1年。

(中時 )