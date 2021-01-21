汐止厚德里長陳有諒（右3）揪團送42桌年菜。（新北市社會局提供）

社會局主秘吳淑芳（左）到場感謝汐止厚德里長陳有諒（右）揪團送42桌年菜。（新北市社會局提供）

許秀能頒贈感謝牌給劉美芳議員（右）。（新北市社會局提供）

受疫情影響，歲末圍爐活動紛紛改成送年菜。新北市議員劉美芳於21日號召博望法律事務所等友人，捐贈66套復興空廚食全十美年菜組合給板橋區弱勢民眾；另外汐止區厚德里長陳有諒，也揪集當地社團、餐廳、友人等，致贈42桌年菜，以抽籤方式分給420位弱勢家戶，讓他們各自取回家吃團圓飯。

議員劉美芳表示，博望法律事務所律師洪瑄憶出生成長於板橋，度過人生許多重要階段，受在地鄉親照顧，在事業有成後，擔任板橋國際青年商會會長，亟思回饋鄉親，因此在她媒合下，洪會長與友人古旺江、周淑英、陳宥豪、廖國貿等人，共同捐贈這次年菜。

復興空廚與信食食品推出的2021「食全十美年菜組合」，標榜除夕夜倒出來就好，包含醉雞、佛跳牆、白鯧魚、本土豬肋排、櫻花蝦米糕等10道佳餚，將由社會局板橋社福中心轉贈給服務中的弱勢家戶。

社會局副局長許秀能代表受贈，並致贈感謝狀給劉美芳議員等人。許秀能表示，去年度因受疫情影響，弱勢家庭生活更加吃力，板橋區有近2,000戶中低收入戶，還有許多無法取得福利資源的邊緣戶家庭，感謝議員的媒合，以及洪會長等人的贊助。

另外，汐止區厚德里長陳有諒已連續5年辦理尾牙餐會，因近期疫情再度升溫，為遵循市府防疫的規範，將餐會改成送年菜，社會局主任秘書吳淑芳特地前往致贈感謝狀，汐止區長陳健民、市議員忠仁˙達祿斯等人也到場致意。

陳有諒表示，這次致贈年菜揪集許多熱心社團和好友共同促成，包含久久長長會長聯誼會、英倫扶輪社、汐科青商會、新點慈善基金會、義聯慈善會、大新中醫診所、海味餐廳及大業牛肉麵店和許多善心人士等。

(中時 )