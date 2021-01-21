大陸女星鄭爽和前男友張恒分手一年多，18日被爆出兩人曾赴美國結婚，且找代理孕母，兩人分手後小孩才出生，雙方為了小孩存留的錄音檔流出，掀起演藝圈震撼，鄭爽更被列入「劣跡藝人」；事件爆發後，鄭爽拍過的節目和劇集都陸續下架，今（21）日又傳出她先前發行的自傳《鄭爽的書》也被各大書店下架，昔日她曾談到誕生的畫面有多美好，現在看來格外諷刺。

鄭爽找代理孕母又棄養的事件從18日延燒至今，她的形象也瞬間崩壞，有如過街人人喊打的老鼠，除了她與父母找男方討論棄養的音檔曝光，也有不少人跳出來爆料，讓她遭當地廣電局列入「劣跡藝人」，多年來出演過的電視劇、電影和綜藝節目都陸續除名或下架。

鄭爽的自傳遭出版社宣布下架。(圖/ 摘自微博)

網友看到鄭爽的書被下架消息，都紛紛揶揄且批評她過往說過的話。(圖/ 摘自微博)

今又傳出各大書局、銷售通路，收到由新星出版社發布的《鄭爽的書》下架函，內容寫到「各書店、各經銷商：我社出版圖書《鄭爽的書》(作者：鄭爽)，需做下架處理，請協助安排於2021年1月31日前完成圖書下架工作。請予配合，感謝支持」。

消息曝光後，引起網友熱烈討論，有不少人回憶起當年鄭爽自傳推出，曾造成轟動，還有陳曉和陳學東寫推薦，而書中一段對新生命的看法現今看來更耐人尋味，她提到自己剛出生的畫面是如此美好，「粉撲撲的臉蛋，白裡透紅的身子，甚至皺成一團的拳頭般大小的臉都讓人捨不得觸碰……現在我常常想知道那個瞬間，睜開眼的那一刻，我是怎樣的心情？」。

豈料，鄭爽現在身陷棄養風波，網友紛紛痛批，「那兩個孩子她抱過了？」、「她真的知道生命可貴？」、「她也能出書？出版社真是眼光獨特」、「太諷刺了吧」。

(中時新聞網)