看好中台灣迴轉壽司市場商機，日本前六大迴轉壽司、目前在全球擁有百間分店的「合點壽司」，中台灣首家店選擇插期台中大遠百B2，台中店也成為繼台北、桃園之後，全台第4家分店，已搶在農曆年前開幕營運！

合點壽司最大特色就是，顧客能體驗師傅在面前現做壽司的服務，店內還會不定期做解體鮭魚、叫賣活動等，營造熱絡的用餐氣氛，經常吸引顧客搶著拍照。

在價位部分，合點壽司迴轉台上的料理，依據食材的等級種類，價位做出區隔，每盤從40元、60元、98元、128元、158元至188元不等，種類有鮭魚、刺身、邊緣、鮪魚、鰻魚、星鰻、蝦蟹類、貝類、炸物、湯類，還有季節限定、推薦食材。

值得一提的是，有別於一般迴轉壽司，合點壽司設有板前料理區，讓台灣消費者體驗即使是迴轉壽司，也能有如料亭般的互動氛圍，顧客面對的不再是冰冷的點餐系統與迴轉台；每個餐桌上都有一個點餐iPad，顧客用餐只要用手指輕點，就能吃到新鮮美味的日式料理，在輕鬆歡快的氣氛中，品嘗到高級料亭的滋味。

(工商 )