家中吹風機猛噴火變賴打 忽略這細節溫度飆破200度燒起來

有民眾在家中使用吹風機，不料接上插頭一開，沒過幾秒吹風機竟然噴出巨大火焰，當場變成噴燈。影片PO上網路圍觀網友紛紛驚呆，就連自家在賣吹風機的網友都說，沒看過這種情況。消防局提醒民眾，要特別留意吹風機進風口和出風口清潔，以免發生意外。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「我要抱怨我家吹風機，為什麼你要把自己當成『火雞』」，原PO發現察覺自家吹風機出現異常，小心翼翼地將它的吹嘴朝上，再插電啟動，果然不到1秒鐘的時間，吹風機就噴出長長火焰，原PO也自嘲「中秋烤肉家家戶戶必備1支」，同時提醒大家「小心用電」。

網友們見到驚人的一幕都感到太誇張，紛紛留言，「現在的賴打也太大支了吧」、「太傻眼了 這個是火烤頭髮吧」、「可以一邊烤肉一邊吹頭髮」、「發爐了」、「夭壽這是點香用的吧」、「被吹風機耽誤的聖火牌打火機?」、「其實那是噴燈對吧」、「一機兩用，買到賺到」、「吹風機的價格，噴燈的價值」。也有販售吹風機的網友解釋，吹風機的功率超過千瓦，發熱程度超過了絕大多數的家電，因此使用吹風機時應特別小心，避免發生火災，如果啟動時聽見異音或發生異狀，就應停止使用。

新北市消防局曾做過實驗，正常使用吹風機溫度為132度，進風口如果堵塞溫度到201度，蓋住出風口飆破200度，容易引起火災。消防局提醒民眾，要注意吹風機進風口和出風口的定期清潔，就算吹風機不使用也要拔除插頭，使用完千萬不要放床上，並且遠離易燃物。

(中時新聞網)