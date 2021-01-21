臉書粉專「迷因力量」表示若拜登更挺台，將改挺拜登。(圖/翻攝自PTT)

美國總統拜登正式就職，成為美國第46任總統；台灣在過去一年來對於美國選舉的討論力度相當大，兩位候選人各自在台灣都有不少的粉絲，更有許多「狂川粉」，特別是因為民進黨選前對於跟川普政權交好，所以有許多綠營側翼都對川普相當支持；但近來卻傳出有側翼粉專開始轉向，「改挺拜登」，這種有如牆頭草的行為讓網友狂酸，直呼他們根本就是一群小丑。

就有網友今(21)日在論壇上發文指出，臉書粉專「迷因力量」近日表示，他們的立場就是「誰挺台灣我們就挺誰」，拜登上任後如果比川普更挺台灣，那麼他們就會變成拜粉，就是這麼簡單！儘管該文下方仍有不少綠營支持者對於他們的做法不以為然，但該網友指出，綠營側翼粉專確實開始一個個轉向，開始支持拜登，就有人表示這群牆頭草一點原則都沒有，活像一群小丑！

雖然這些側翼粉專對於拜登的期望很大，但事實上拜登在上任後馬上就簽下多達17到行政命令，推翻許多川普任內所決定的政策，其中不乏撕破與他國曾訂下的合作協議，鄰國加拿大就對此非常不開心，就是因為拜登取消了前總統川普批准的加速推動與加拿大的「基石XL」（Keystone XL）輸油管建設計畫；因此若要期待拜登會延續那些川普的政策，恐怕都不好說。

該議題引發其他網友的討論，表示「開始籌組拜登台灣之友聯合會」、「拜登撤回川普政策當作沒看到了」、「利益優先，有誰不是這樣的？」「應該是誰有台灣價值就挺誰，而這判斷的標準會滾動式修正」、「整天拜登作弊的綠粉都被打臉然後默默轉拜粉XD」、「綠共現在講的屁話，在幾個月前是會被自己幹成中共同路人的」。

(中時新聞網)