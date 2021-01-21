前陣子寒流造成羅勒（九層塔）凍傷大減產，價格上漲。圖為屏東九層塔田。（潘建志攝）

今年冬季一連三波寒流，造成羅勒（九層塔）嚴重凍傷大減產，其中最大產區屏東縣產量減少一半以上，造成價格爆漲，批發價比往年高出數倍。禾佳有機農產運銷合作社理事主席黃淑女鼓勵業者可與九層塔農契作，產量及價格都較穩定。

全台九層塔種植面積約250公頃，屏東縣就占了150公頃，產量也占了全台6成以上，其中萬丹鄉就占全縣產量9成，是全台最大產區。

今年冬季接連3個寒流，讓九層塔受到嚴重寒害。黃淑女說，九層塔是熱帶、亞熱帶作物，特別怕冷，只要18℃以下就會停止生長，以往冬天寒流只冷個2、3天就會回溫，今年卻寒流接連不斷，就算回溫也低於18℃，九層塔很難生長。

受到寒害的九層塔除了葉子會出現黑斑，植株也被凍壞，採收期因此拉長，從15天採收一次拉長到1個月一次，造成產量銳減，不到往年的一半，價格因此爆漲，日前台北果菜市場批發價1公斤高達290元，比往年50至70元高出數倍。

黃淑女說，建議有需求的餐飲業者或企業可直接跟九層塔農或合作社契作，除了能保證供貨量，價格也較不會波動受影響。

(中時 )