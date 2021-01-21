一名網友到好市多採購，發現雞蛋一卡限購一盒，讓他相當納悶。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

「有人知道最近雞還好嗎？」一名女網友今在臉書上分享，她今(21日)倒好市多採購，發現一卡只能限購10顆雞蛋，讓她相當納悶為何要出此限制，有不少人猜測，是因為前陣子天氣太冷，導致雞蛋產量下降，對此，有網友指出，根據現場工作人員表示，的確是因為天氣因素所致，「因為蛋雞陣亡過多，現在換成小盒且限購」。

原PO今在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，她倒好市多採購時才發現，雞蛋被限制購買數量，「好市多雞蛋一卡限購10顆，有人知道最近雞還好嗎？求解」。還有網友分享今日現場狀況，若要購買雞蛋，全由工作人員發放，「今天買一盒雞蛋，一卡限一盒，由工作人員拿給你，用紅龍圍起來，超誇張」。

貼文發出後不少人網友歪樓，「雞覺得不好，所以雞建議您不要買，雞建議妳直接買她回家生蛋」、「雞排賭注開太多，被宰光了」、「當然是因為沒人買，故意限購大家才會搶啊！選我正解」不過仍有幸運民眾趕在現蛋令前買到，「我前天才買一大盒，怎麼現在變這樣」、「我昨天有買到30顆一盒的耶！」

據了解，該品牌的雞蛋先前是以30顆一盒做販售，但今卻改成10顆一盒且還限購，讓不少民眾有些納悶，對此，不少網友解釋，「工作人員是說太冷雞生不蛋」、「寒流，雞都死光了，鵪鶉蛋也是缺貨(菜市場)」、「寒流一波波，真的辛苦雞媽媽了」。另外有網友建議，可到傳統菜市場買雞蛋，「我都去菜市場的蛋行買小母雞的蛋，蛋殼厚、蛋白濃、蛋黃香」。

(中時新聞網)