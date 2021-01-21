屏東高樹蜜棗品質優良，其中LV級蜜棗更是水果中的精品，在年節時送禮很受歡迎。（潘建志攝）

屏東蜜棗首度出口到馬來西亞！雖然疫情影響國際航運，但屏東縣優質LV級蜜棗仍受到國外青睞，21日於高樹農會集貨場舉辦「蜜棗外銷馬來西亞封櫃」，是屏東蜜棗首度外銷至馬來西亞。

屏東縣蜜棗產量位居全台第二，其中高樹鄉種植面積為全台第一。蓮霧與蜜棗可說是過年的「水果王」，今年屏東蓮霧受到寒害嚴重，產量銳減；蜜棗受到的影響較小，棗農潘志民說，只有小部分受到寒害，不影響整體產量。

以往屏東蜜棗內外銷比例約7：3，多外銷到大陸、日本、加拿大等地；今年雖然國外疫情嚴重，但出口訂單並未停止，仍持續在下單。縣府農業處表示，目前沒有訂單問題，而是是有沒有航運貨櫃的問題。

今年屏東蜜棗首度外銷到馬來西亞，供當地華僑年節所需。首批出口蜜棗共3.15公噸，21日封櫃，縣長潘孟安說，屏東縣去年果品外銷量約3萬6000公噸，出口產值19億元，縣府會協助在地果農提高品質，拓展外銷市場，將「屏東品牌」打入國際。

(中時 )