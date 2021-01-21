以凱夫勒纖維（Dupont Kevlar）製成的現代防彈背心，已拯救了無數條生命，那麼這樣重要的裝備是怎麼被發明的呢?竟然是一位遭搶劫、歷經槍戰身受重傷的披薩店老闆，他康復之後立志要發明防彈裝備，並把公司取名叫「第二次機會」(Second Chance)。

我們很強(we are the mighty)說防彈背心的故事。在1969年7月初，阿波羅11號準備登陸月球的前夕，理查·戴維斯（Richard Davis）的披薩店接到外送訂單，地址在一個有點偏僻的公寓，然而當時身為老闆的戴維斯不疑有他，選擇自己外送這一單，沒想到卻遇到搶劫。他徒經一條小巷時，被持槍歹徒洗劫，也包括那3盒披薩。

有些受害者可能會摸摸鼻子認了，但是「忍一時越想越氣，退一步越想越虧」，戴維斯尤其如此，他在當披薩店老闆之前，是在美國海軍陸戰隊服役的，因此遇到搶劫，他是自責「怎麼當天沒帶槍」。幾週後，又接到了同一地址的另一個訂單（戴維斯還記得是兩個意大利辣香腸和火腿比薩）。但這一次，他準備了一把.22左輪手槍，就藏在披薩盒下面，要是有變故，他會第一時間反擊。

還真如他所料，這一單仍然是強盜的陷阱，但別忘了戴維斯有備而來，一看到歹徒持槍接近，他立即先開槍，這下子槍戰爆發了。戴維斯以1對3，他開了4槍，擊傷了其中2人，但自己也在槍戰中受傷，一槍擦過他的太陽穴。另一槍擊中他的腿，槍聲引來其他人的支援，把他送醫診治，但是就在他住院其間,他的披薩店遭遇火災，原因不明，可能是遭到黑幫報復。總之，出院後的戴維斯，除了名字，一無所有。

歷經生死的戴維斯，突然覺得他既不幸又幸運，不幸的是遇到2次搶劫還中槍，但幸運的是子彈沒有打中他的要害，他突然覺得這是他的第2條生命，必須更珍惜，於是他投入對防彈衣的研發。

戴維斯因為海軍陸戰隊的軍旅背景，使他有門路接觸了其中的一些新材料，他先想到的是越戰時期就配發給陸戰隊員的「防彈尼龍」(Ballistic nylon)，這是杜邦公司在二戰時期就開發的材料，不過到了1969年，防彈尼龍已擋不住步槍子彈，提供的僅是戰場破片的保護。然而杜邦又發明了新一代的強韌纖維，強度是鋼鐵的5倍，就是凱夫勒。戴維斯透過人脈關係得知了凱夫勒的存在，覺得這就是他想要的好材料。

接著戴維斯成了自己的防彈背心開發公司，名叫「第2次機會」。他拿著一把剪刀，一卷防彈尼龍、剛購得的凱夫勒纖維，和70美元的啟動資金，白天白天縫製防彈背心，晚上帶著剛發明的背心，向警察推銷他那新奇的救生設備。

然而初期收效甚微，沒什麼人相信他的背心能防彈，多數人都更相信金屬板才有足夠的強度，而不是柔軟的合成纖維。顯然戴維斯需要更大膽的宣傳策略才能引起注意，他在於1972年，透過自己的軍旅人脈，安排在密西根州寨湖（Walled Lake）小鎮附，找了一批記者和自己認識的朋友們，來進行防彈背心的現場性能展示，為了宣傳，還借了一台8釐米攝影機拍攝整個過程。

當年拍攝的影片已被史密森尼學會所收藏，因此我們還看的到戴維斯的大膽舉動。一開始，秀場小姐先介紹手槍的威力，一名警察拿槍射擊一顆西瓜，西瓜當場四分五裂。

接著戴維斯拿出他發明的防彈背心，架在木椿上，然後拿起手槍與來福槍射擊，事實證明，子彈打不穿防彈背心，都卡在背心上。

然後，戴維斯做出有史以來最大膽的示範，他將穿著防彈背心，自己倒持手槍來打自己。戴維斯說「我告訴警察，為了證明這主意行的通，我會自己示範，而且沒有救護車在旁邊。」

This Inventor Shot Himself to Market His Invention

在經過一段時間的天人交戰後，戴維斯真的拿左輪手槍射擊自己的腹部，當場令他痛的往無人區域連續開槍，雖然非常痛，但是子彈的衝擊力僅在戴維斯的肚子上留下瘀痕，這場防彈背心的示範非常成功。

後來防彈衣成為全美國所有警察的標配，接著是軍方的採購，直到今天，美國士兵們仍在使用「第二次機會」的防彈衣。

隨後的日子裡，戴維斯仍然會親自示範防彈衣的效能，總共累積190次，他說「我想我是世界上遭槍擊次數最多的人。」

戴維斯說，在經歷了那一場改變人生的小巷的30多年後，他的「第二次機會」公司，己變成了一家年收入約2400萬美元的家族企業。

(中時新聞網)