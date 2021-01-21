今年月初，新竹一名女駕駛停車方式掀起網友熱議，一輛白色轎車直接停在停車場出口，駕駛疑似誤為這位置是停車格，導致其他車輛無法出去，最後還是女駕駛老公來善後，類似的情況發生在台中豐原，一輛特斯拉轎車直接停在出入口，網友笑虧「人家有自動停車，平民不懂啦」。

百萬特斯拉一招神停車 網笑虧：功能太高級平民不懂(圖片取自/爆料公社(官方粉專專屬)

特斯拉停出入口，網友笑虧：功能太高級

一名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」，分享幾張照片，並標註「長知識了」！只見照片中一輛白色特斯拉，停在停車場入口處，還停的相當完美，不過車上駕駛不在、空無一人，似乎真的以為這位置就是停車格。

車上空無一人(圖片取自/爆料公社(官方粉專專屬)

奇葩的停車方式，也讓網友看傻眼，因此拍照PO到臉書，結果意外吸引許多人注意，紛紛猜測駕駛是不是將此處，誤會成電動車的充電站，「他以為充電站嗎」、「他下車裝油了啦」、「可能在無線充電」、「搞不好開一半沒電了」、「剛好開到入口沒電了」。

更多網友笑虧，這是特斯拉厲害的地方，開啟自動停車後，駕駛就可以不用管車子了，「來的時候沒位置，直接停入口，然後開啟自動停車功能，車主就走了」、「特斯拉有太多無法想像的功能，不是開內燃機車的我可以理解的」、「智能停車ok」、「智能等車位，你們不懂啦」、「駕駛是聰明人不是三寶，大家都誤會了」。

(中時新聞網)