全民備戰，喚起防疫憂患意識！ 全民備戰，喚起防疫憂患意識！ 想想一年前的今天，首例新冠肺炎確診案例出現後，#口罩、#酒精、#額溫槍 成為大家生活中不可或缺的必備物資，這段時間以來，全國民眾對防疫措施都相當熟悉。但日子一久，防疫意識也逐漸鬆懈、輕忽了。 全球疫情持續升溫，變種病毒不斷出現，台灣也再度出現本土病例，中央強調目前正是防疫最嚴峻的時刻。我們必須再度喚起大家防疫的憂患意識，除了戴口罩、勤洗手、量體溫外，隨身攜帶並正確使用酒精消毒也是自我保護很重要的一環， 新北衛什麼 衛生局 #陳潤秋 局長今天就在防疫應變會議上親自對局處首長和各區區長做衛教，再度說明清潔手的消毒方式，也說明使用酒精消毒的正確方法： 🔺酒精濃度在70%至78%之間才有殺菌效果，濃度過高會造成病毒表面蛋白質變質凝固，無法有效殺菌。 🔺酒精要完整覆蓋在物體表面各處，以 #搓洗、#擦拭 的方式會優於單純噴灑。 🔺酒精消毒後需靜置一段時間，切勿擦拭完後直接使用或用抹布擦掉。 提醒市民朋友，酒精是 #易燃物品，使用和存放都要注意遠離火源，避免意外發生。春節即將到來，記得向親朋好友拜年時以 #拱手 代替握手，更要 #避免擁抱，開啟 #新型態安全模式，保護自己，也保護別人。 #新北好貼心 #侯友宜 由侯友宜發佈於 2021年1月21日 星期四

衛福部桃園醫院近期出現院內多例本土確診，讓鄰近的台北、新北市和竹苗一帶民眾相當憂心。新北市長侯友宜表示，新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外，並強調，「新北與桃園並肩作戰，已清空醫院支援桃園，另提供100間的防疫旅館給中央統一調度」。對此，輿情民調網站忍不住稱讚，「這個動作，真的是高」。

桃園醫院院內感染擴大，新北市衛生局19日在防疫會議提出加強分艙分流機制，將做好感染管控。新北市長侯友宜說，這次不是只有桃園作戰，是全台灣一起作戰，新北將會全力支援。21日有媒體再問，「新北成為桃園的後盾，那大概收治了多少病患？」侯回應，若中央命令下來，新北全力配合收治病患，已清空醫院支援桃園，另提供100間的防疫旅館給中央統一調度。

桃園市長鄭文燦。(中時資料照)

此外，對於國防部下達命令所有部隊，官兵非必要應避免進入桃園，隨後新竹、苗栗等縣市也跟進辦理。侯友宜強調，新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外，國防部為何會下此令，才是問題所在。

對於侯友宜近日舉動，輿情民調臉書粉專「聲量看政治」20日PO文表示，「不要看侯友宜此時聲量不高，但這個動作真的是高。粉專指出，如何在媒體焦點當下，抓到順風且有格局的事，一點一滴，就會形成特定格局，並不是什麼事都跟對手唱反調，就會有好的聲望。

不要看侯友宜此時聲量不高... 但這個動作，真的是高。 小編看到的是，如何在媒體焦點當下抓到順風且有格局的事，一點一滴，就會形成特定格局。 不是什麼事都跟對手唱反調，就會有好的聲望。 由聲量看政治發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)