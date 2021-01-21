部立桃園醫院群聚感染累計10人確診，包括6醫護和3位家人及1名看護，其中卻沒傳出病人染疫，連專家也感困惑。對此，精神科醫師沈政男點出關鍵，護理站像是家庭，但病房就是職場，醫護會戴好口罩去看病人，且不會跟病人一起吃飯，所以部桃至今沒有傳出病人染疫。

沈政男21日晚在臉書上發文表示，部桃院內感染，從1月4日（住院醫師幫忙插管）至1月8日（住院醫師出現症狀）算起，至今約三個傳染周期，而假設完全沒有防護，R0值約等於3，那麼至今最多會有27個病例，如今已找到10個病例，其餘即使全部真的發生，也只有17個病例。這17個病例，不是在部桃遷出的病人、部桃的外圍區域，就是在部桃家人的周遭，這是最壞狀況。今天沒有出現新增本土病例，就代表最壞狀況不至於發生了，也就是散出去的病例，絕對小於17例了。

沈政男進一步分析，部桃的傳播只到第三輪，從住院醫師傳到值班照會的主治醫師，再傳到護理師，然後是護理師的家人，接下來就傳不下去了。因為去年一整年經驗告訴我們，病毒在台灣很難衝破家人、同事、親友之間，傳給外人。所以說，不必擔心社區傳播，其可能性遠小於去年，因為去年是境外移入一下子散到台灣各地，而這次則是點狀擴散，並且馬上被發現了。

沈政男認為，一開始住院醫師因為協助插管而染疫，應該是一時不小心，而這樣的事情可能上百次穿脫防護衣什麼的才會發生一次。但重點來了，染疫以後如果保持警戒，也不至於把病毒傳播出去，但因為護理站其實就像一個家庭環境，醫護都在這裡吃飯、聊天，不可能從早到晚都戴著口罩互動，特別是零確診幾個月，帶來安全感以後。

沈政男點出闗鍵，眉角就在這裡：為什麼至今沒有任何一個病人染疫？都是醫護與看護？抗煞專家蘇益仁覺得困惑，其實是因護理站像是家庭，但病房就是職場了，醫護都會戴好口罩去看病人，而且也不會跟病人一起吃飯。同理，零確診太久，醫護沒想到病毒會從負壓病房洩出，於是回到家，當然也不會跟家人保持距離了，因此才會傳染給家人。

(中時新聞網)