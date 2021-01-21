由於智慧型手機市場競爭激烈，南韓LG電子傳出因不堪長期虧損，可能將放棄其手機業務。韓媒指出，LG電子可能將把手機業務出售給越南最大民營綜合企業集團、越南第3大智慧型手機生產商Vingroup。

《Business Korea》報導，LG電子傳將出售其智慧型手機業務，買家可能是報價被認為最有吸引力的越南最大民營綜合企業集團Vingroup。不過，但報導中並未透露Vingroup的報價。

報導指出，Vingroup為越南最大民營集團，市值達165億美元，約佔越南上市公司總市值的14％，該集團涉足多項業務領域，旗下業務包括飯店及旅遊業、房地產、建築、汽車和資通訊等，但與世界級跨國企業相比，規模仍相對地較小。

Vingroup在2018年進入智慧型手機市場，且為LG電子的代工廠。目前，Vingroup為越南第3大智慧型手機生產商，規模僅次於三星電子和Oppo。如果Vingroup 成功收購LG電子的智慧手機業務，將為手機事業帶來重大突破，預計LG的聲譽，再加上先進的技術和銷售網路，將可為Vingroup帶來創新。

同時，Vingroup並傳出有興趣接管LG電子在美國的智慧型手機業務，以藉此進入美國市場，2020年時，LG電子在北美的智慧型手機市佔率為12.9％。

(中時新聞網)