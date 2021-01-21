美國勞工部周四 (21 日) 公布就業市場最新市況，上周初次失業金人數達 90 萬人，較前值微幅回落，美國續領失業金人數為 505.4 萬人，為去年 4 月疫情以來最低，這也是拜登政府上任以來首份就業報告，美股3大指數期貨盤前小漲。美股周四(21)開盤上漲9.63點、暫報31,198.01點，台積電ADR續漲2%。

截至台灣時間21日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲15.96點或0.051%、暫報31,204.34點；標普500指數上漲1.97點或0.051%、暫報3,853.82點；那斯達克指數上漲31.89點或0.24%、暫報13,489.14點；費城半導體指數上漲2.62 點或0.085%、暫報3,087.65點。

4大科技巨頭表現全面上揚，電動車大廠特斯拉股價上漲1.44 美元或0.17%、暫報849.01美元。台積電ADR股價上漲2.46美元或1.88%、暫報133.20美元，聯電ADR股價上漲0.24美元或2.46%、暫報9.80美元。

歐洲央行（ECB）21日發布最新報告表示，鑒於歐元區仍受疫情拖累，ECB維持3大利率不變，若歐洲經濟狀況仍未改善，ECB將隨時調整政策工具以應對經濟衰退的風險，言下之意，歐洲的寬鬆政策將持續。

拜登周三宣誓下，正式成為美國第 46 任總統，拜登矢言要將受到新冠疫情衝擊而低迷的美國經濟復甦，並結束川普時代混亂的4年。華爾街認為，拜登上任後將對動大規模經濟刺激法案，加上拜登政策的可預測性，可以比川普時代更好防禦將下來將面對的政策影響，對於整體市場的穩定性更加良好，讓美股近期逐步走出盤整格局，以科技股為首的那斯達克指數將持續上揚。

(中時新聞網)