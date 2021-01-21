29歲大陸當紅女星鄭爽因為捲入代孕棄養風波，成為大陸演藝圈首位遭廣電總局明文封殺的藝人，演藝事業徹底玩完。現在連鄭爽在美國委託的代孕機構負責人梁波也現身受訪，痛揭鄭爽拖欠費用、企圖打胎等5大罪狀，直言：「鄭爽是服務過的人品最差的客戶，沒有之一！」

陸媒《法人雜誌》日前訪問到自稱是鄭爽、張恒在美國委託代孕機構「西海岸生殖中心」負責人梁波，梁波坦言鄭爽是他們服務過人品最差的客戶，透露鄭爽與張恒小孩已１歲多，但鄭爽至今仍拖欠6.8萬美金(約187萬台幣)服務費沒給，反而還要求代孕機構撫養2個孩子。

梁波還說鄭爽不想認也不想要孩子，更不要小孩回大陸，所以小孩目前仍登記在他名下。而小孩所以不能回國的原因，也是因為鄭爽不願提供身分證明，來證明自己是小孩母親。

代孕機構負責人稱張恒雖然也表示過不要小孩，但至少比鄭爽有人性。(取自張恒微博)

但張恒對於小孩的態度似乎也沒好到哪去，梁波就說，張恒對小孩的態度較中立，不過他跟鄭爽都曾表示不要小孩，「但鄭爽是人都不認，也不管。張恒好歹現在每月負責孩子的奶粉錢與其他撫養費用，比鄭爽有人性」。

梁波還說，一開始鄭爽與張恒得知受精成功，小倆口開心的不得了，還給代孕機構的工作人員發紅包，但直到小孩5、6個月大，兩人就彷彿把事情忘了般，從不打聽小孩狀況，到了孩子7個月大時，鄭爽就提出中止妊娠的要求。但他也明確告訴鄭爽，孩子不可能打掉，「妳以為是在中國呢，想墮胎就墮胎？」

繼大陸廣電總局明文封殺後，北京電視台今(21日)晚間也發出公告，聲明已和鄭爽解除一切合作，且不會再播出任何有關鄭爽的作品，「我台堅決抵制無視法律、私德有虧、違背社會公德的失格藝人。北京廣播電視台將一如既往地為人民群眾提供健康向上的節目，弘揚正能量，唱響主旋律。 」，

(中時新聞網)