新北市中和區公所於今（21日）下午2時於遠東世紀廣場辦理「企業防災推廣講座」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於今（21日）下午2時於遠東世紀廣場辦理「企業防災推廣講座」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於今（21日）下午2時於遠東世紀廣場辦理「企業防災推廣講座」。（中和區公所提供）

為提升企業的災害韌性、強化其對災害預測、減災、整備、應變能力，並促使企業可以在災害衝擊中迅速、健全恢復營運，確保其生產與服務持續維持，並降低整個社區的損失。新北市中和區公所於今（21日）下午2時於遠東世紀廣場辦理「企業防災推廣講座」，建立園區企業前瞻務實之防災觀念，與在地企業合作強化自主防災能力，並整合企業與社區建立防災夥伴關係，共組地方防災網絡。

企業防災推廣講座由公所及遠東世紀廣場第一期管理委員會協同辦理，邀請中和地區形象好及具規模之企業參與，課程內容主要包括：防災觀念建立及企業防災營運計畫編擬、新北市政府消防局企業防災內涵及推動要領、新北市政府經濟發展局進行防災企業輔導課程及中和區公所說明區級企業防災計畫推動，最後由威剛科技股份有限公司分享近兩年與市府及公所簽訂企業防災MOU合作經驗座談，豐富多元的課程及實務經驗分享

中和區長賴俊達表示，公所自107年導入「企業防災」概念，雖先後與「威剛科技股份有限公司」、「樽鼎國際會館」、「華夏科技大學」、「大貿生活百貨」及「微星科技股份有限公司」等產學界簽署防災合作備忘錄，這些企業舉凡公所舉辦的防災演練、防災社區推動及藝文活動辦理等，也都能投入人力、物資或經費的支援，合作成效良好。

但是企業防災最後目的應是能達成自助、互助、公助，7：2：1比例，發揮其更大功效。為加速達成此一目標，公所今年首創辦理「企業防災推廣講座」，期望建立在地企業人員前瞻務實之防災觀念，均能建立防災編組，規劃編組分工，做好減災、備災、應變及復原工作，強化企業平時防災準備與災時應變能力，災害時，可藉由事先的防災規劃，減輕災害的影響，更快速完成災後復原，提升其防災韌性能量。

遠東世紀廣場第一期管理委員會主委陳寶村也表示，企業防災建立利己亦利他，藉由本次講座，希望能強化園區企業平時防災準備與災時應變能力；建立防災合作關係，平時共享防災資源，災害時，彼此自救互助，實踐企業社會責任。

此外賴區長也呼籲，企業防災不僅僅是防災，還包含防疫，在目前新冠肺炎疫情嚴竣當下，防疫防災更為重要。中和區各工業園區內優良企業各項能量皆已具備，不論何種災害類型，若能於第一時間啟動「自助」，再投入防災行列，建立社區整合、區域聯防達到互助目的，落實推動一個符合中和需求願景的企業防災體系，打造企業為主、政府為輔韌性防災永續發展的目標亦是指日可期，特辦此一講座，共同為中和區來努力。

(中時 )