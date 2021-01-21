拜登成為新任美國總統，上任簽署首波行政命令包括重回巴黎氣候協定、世界衛生組織(WHO)、喊停美墨邊境高牆建設等，讓川普時代的紛紛擾擾得以緩解，市場也在觀察，川普2018年發動陸美貿易戰所帶來的負面影響，是否能在拜登手上恢復。然而，數據調查指出，歐洲各國民眾普遍認為，美國民主制度早已敗壞，不會隨著川普離去轉好，歐洲更應該與大陸保持良好關係，不應該尋求美國保護。

據泛歐洲智庫「歐洲外交關係委員會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）這周發布最新報告指出，歐洲11國1.5萬名民眾調查認為，有53%認為拜登上任有利於自己的國家，有57%認為有利於歐盟，即使一些相對來看較為支持川普的國家，包括波瀾、匈牙利等國，也有一半的民眾認為川普下台對整個局勢更好。

至於混亂的美國總統大選，認為敗壞或頗為敗壞的比重達61%，更只有27%民眾認為美國的政治制度非常有效或頗為有效。至於拜登上任，有51%民眾認為，美國內部有族群撕裂，氣候議題、陸美關係、中東問題以及與歐洲盟國關係等，拜登政府都難以解決。

面對須待重建的美國社會，ECFR分析民調，有大部分的歐洲民眾認為美國政體敗壞且將被大陸超越，這影響大西洋沿岸國家合作的看法，並對拜登政府造成4大衝擊，包括歐洲將更自主、改寫陸美歐關係、「美國優先」反而讓歐洲民眾更擁護對美強硬立場，以及德國的柏林成為解決歐美問題的首都，進而取代華府。

此外，有超過59%的歐洲民眾認為大陸國力10年後將超越美國，以西班牙最高，其次是葡萄亞與義大利，連親美的匈牙利也有48%民調民眾看好。

川普2018年對大陸發動貿易戰，主要是抱怨世界貿易組織(WTO)不能解決大陸不公平貿易問題，所以也揚言要退出WTO，並逕自對大陸發動關稅制裁等措施。不過，WTO後來裁決認為，川普政府對大陸進口商品課加徵關稅做法，違反國際規則，重重打臉川普政府行為，大陸商務部當時表示，希望美方尊重國際專家的決定與多邊貿易體系。

此外，大陸、南韓與日本等國與東南亞國家成立的區域全面經濟夥伴協定(RECP)，成為全球最大的區域貿易協定，在拜登就任美國總統當日，大陸商務部重申，大陸願與更多貿易夥伴商簽自貿協定，包括積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，顯示大陸將觸角延伸至各區域經濟的雄心。

(中時新聞網)