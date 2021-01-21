阿聯酋航空集團與杜拜衛生局健康暨疾病預防部合作，宣布自1月18日早上起，為集團旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工施實新冠肺炎疫苗接種計畫；並將第一線的航空服務人員列為優先施打對象，其中包含機組服務人員、駕駛艙與其他營運相關負責人員。

阿聯酋航空與集團旗下的dnata亦是全球少數首先為員工提供施打新冠肺炎疫苗的航空運輸服務公司。因應疫情的爆發，阿聯酋航空及dnata施行多層的防護措施以確保全體顧客、員工及社區的健康與安全。而新冠肺炎疫苗接種計畫則將阿聯酋集團對疫情的防護提升至下一個階段，希望藉此保障在困境中仍為旅客服務、在世界各地運送必要物資的航空從業人員健康與安全。

阿聯酋航空集團為旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工提供政府核可的輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）及中國國藥集團疫苗（Sinopharm）。為確保更多航空從業人員能接種疫苗，亦將疫苗施打的預約時間調整為每周7日、每日12小時。

在當地政府及健康相關部會盡力讓免費疫苗施打普及化的同時，所有駐阿拉伯聯合大公國的阿聯酋航空集團員工皆和公民與居民相同，可在政府指定的醫療中心或診所施打疫苗。

根據以英國牛津大學為基地的Our World In Data研究網站數據指出，阿拉伯聯合大公國為全球第二高疫苗接種的國家，每100人就配有19.04劑疫苗。而阿拉伯聯合大公國自2020年12月推出新冠肺炎疫苗公共接種計畫起，已有近190萬公民及居民施打疫苗，並預計在2021年3月底達成超過5成人口接種新冠肺炎疫苗的目標。

1985年阿聯酋航空草創之初，僅有兩架飛機；而今，阿聯酋航空營運由空中巴士A380和波音777組成的全球最大寬體機隊，提供乘客最舒適、新穎及有效率的飛行體驗。阿聯酋航空透過不斷擴張地全球航點、領先業界的機上娛樂系統、充滿當地風情的機上美饌及頂級卓越的服務持續激發全球旅客對旅行的想望。

(工商 )