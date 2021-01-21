據「國防新聞」(DefeenseNews)報導，美國總統川普20日簽署同意出售50架F-35與18架MQ-9給阿拉伯聯合大公國。由於川普刻意趕在拜登就職典禮的數小時前簽署，成為其任內最後簽字的數項法案之一；不過，該法案仍有機會為拜登所推翻，故仍存有變數在。

報導引述官員說法，證實美國與阿聯官員都已簽字，讓兩國間的軍售得以更進一步；不過，國務院與國防部都不願出面證實此一說法。在雙方簽署的協議中，規範銷售總金額、技術規格與何時交付F-35給阿聯。雖然官員不願意透露阿聯何時會擁有第一架F-35，但也表示2027年是可能的年份。

在先前報導中，初步估計軍售案總額約為233.7億美元(約新台幣6.68兆元)；包括50架F-35A(總額約104億美元)、18架MQ-9(總額約29.7億美元)，以及100億元的空對空、空對地彈藥。不過，隨著與洛克希德馬丁進一步磋商的展開，此一數字仍有調整空間。

報導指出，目前仍不清楚拜登是否會將該筆交易一筆勾銷。特別是，2020年10月下旬，拜登的國務卿提名人布林肯在記者會上表態，美國有義務維持以色列在區域的質量軍事優勢(Qualitative Military Edge, QME)，「我們會非常非常地謹慎考慮此次軍售案」。

2020年12月，參議院才擋下該軍售案。當時，在第一次針對MQ-9與空對地、空對空彈藥的表決中，以46票贊成、50票反對駁回；隨後在針對F-35的表決中，參議院再以47比49否決之。

儘管F-35迄今仍未進行「聯合模擬環境」測試，而讓五角大廈日前宣布無限期延期F-35的全量生產；不過，F-35依舊在國際市場中叫好。在F-35計畫中，原先預計出售的3,200架F-35，已交付逾600架，並為包含美國在內的9個國家使用；光2020年，F-35就已交付123架。

(中時新聞網)