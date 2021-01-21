衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，資深媒體人周玉蔻因兩度在節目中洩露資訊，而衛福部長陳時中兩次被問及此事卻都輕描淡寫帶過，引發雙標疑慮，對此周玉蔻也放話，若有人在提及此事就是造謠，她可以有「任何行動」。對此「宅神」朱學恒在臉書PO文嗆「就是我，快點來告我」。

周玉蔻疑似二度搶先指揮中心，在自己節目中洩露部桃疫情資訊，但指揮官陳時中僅表示「訊息若有錯會要求更正」，對比日前批評台北市長柯文哲與市議員徐巧芯時，力度明顯大不同，遭網友質疑雙標。

周玉蔻20日在節目開始前表示，自己是在廣告時間用疑問句詢問李秉穎醫師「主治醫師是新冠肺炎的主治醫師嗎？」，並非爆料，沒有洩密問題，若還有人繼續談論此事，就是造謠，她可以採取「任何行動」。

對此朱學恒今天(21日)在直播中嗆聲：「周玉蔻來啊，就是我，採取行動，要告再告我啊」，他表示自己罵周玉蔻並非個人喜好，而是周的行為橫行霸道，亂傳獨家會影響到台灣的安全和人民對政府的信心。

朱學恒質疑，在陳時中還沒公佈醫院名稱前，周玉蔻就提前說是公立醫院，且聽過片段就知道，李秉穎根本沒有要回答周玉蔻的意思，更直接指控染疫醫「也是新冠肺炎的主治醫師欸」，朱學恒表示周玉蔻用的根本就是肯定句，到底哪來的問句，就算心中有問句，難道被指控的醫師與聽眾看得到？直言這種辯法「狗才信」。

朱學恒繼續痛批周玉蔻「有任何行動？又來了，自己隨便洩漏假資料假資訊，等到被人拆穿自己縮了，就威脅別人，當我小朋友嗎」，嗆周「要告就快告」，朱也詢問指揮中心，依照傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可以開罰300萬以下罰金，那對周罰不罰？要不要調查？

(中時新聞網)