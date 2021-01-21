打傷3歲童屁股整片淤青 燒烤店老闆拒道歉還嗆：來告我啊 (翻攝 爆料公社)

台中爆發虐童事件，1名3歲幼童在單親媽媽工作的燒烤店，被老闆「管教」打到屁股嚴重淤青紅腫。警方社會局緊急介入。但今天（21日）幼童親友痛斥，打小孩的老闆不但沒有道歉，還理直氣壯打電話來質問「這樣算虐童嗎？」，還在警察局撂話「我打的，都我打的，來告我啊」。

自稱為被打幼童的親友，今天在網路上貼文並貼出多張相片，日前挨打的幼童，耳朵紅腫，屁股嚴重淤青，大腿側邊也有挨打後產生的淤傷。親友在文中指出，實在太心疼這個孩子「當下被打還不敢哭，之後看到媽媽看到大家才崩潰哭，可見你下手多重，一滴眼淚都不敢掉，孩子的陰影是一輩子的」。還說動手的老闆告訴家屬，「不一定告得成」。

打傷3歲童屁股整片淤青 燒烤店老闆拒道歉還嗆：來告我啊 (翻攝 爆料公社)

親友還指控，動手打小孩的燒烤店老闆，把小孩打成這樣，這麼嚴重，竟然還敢打電話來問說「這樣算虐童嗎？」，原PO爆氣說「只是請你照顧一下，而不是要你打好嗎」，你們說氣不氣人，「你以後以了小孩，被打成這樣，你敢保證你會說不算虐童？」而且在警察局還敢說「我打的，都我打的，來告我啊」。痛斥對方根本沒有悔過之心，還那麼理直氣壯。

這起虐童事件，發生在18日，一名在燒烤店工作的單親媽媽，因為孩子多次用手觸碰烤爐，因此拜託老闆管教，不料，孩子卻被老闆打成嚴重淤傷，事件遭到網友曝光，台中市警察局和社會局都緊急介入，除了把孩子帶去驗傷，也聯繫外祖父母照顧受虐的小孩。

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(中時新聞網)