緣分二字從來都是妙不可言，揮別充滿變數的2020年之後，不少單身男女對於2021年寄予厚望，搜狐網命理專欄就指出3生肖今年2月份戀愛運勢旺上加旺，即將迎來朵朵桃花！

生肖牛：

屬牛的人個性踏實勤奮，感情豐富且愛憎分明，日常生活中擅長取得感情上的平衡，這段期間不妨多多參與聚會，勇於結交各路異性朋友，並且從中尋找適合的對象。加上屬牛者2月紅鸞星動，桃花運勢大增，正是喜結良緣的最佳時機！

生肖虎：

屬虎的人性格剛強直率，2021年桃花運不請自來，先前積累的人脈沒有不見，反而逐漸走上坡，情感生活連帶變得更加豐富，即便過程中遭遇一些情感挫折，但最後都能迎刃而解，修成正果。值得注意的是，已婚者桃花較旺，婚姻生活容易出現動搖，和另一半的感情也可能出現嫌隙，不可不慎。

生肖馬：

屬馬的人在牛年的命宮中，有紅鸞星、紫微星兩大吉星降臨，不過屬馬者性情多變，脾氣急躁，加上生性敏感多疑，容易陷入情感糾紛，因此在愛情來臨時不要忘記保持理智，才能收穫滿滿的幸福，至於未婚者也有望與戀人修成正果。

(中時新聞網)