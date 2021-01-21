台灣許多城市、以及街道的景色越來越被大家看重，無論是各種節日會出現的地景、或是裝置藝術，都成為民眾觀光景點、打卡的地方，今年年初，台北市萬華火車站出現嶄新的裝置藝術，不過外觀實在太特別，民眾摸不清到底有什麼功能，直呼「藝術真的好難懂」。

萬華車站四周匯聚各種特色街區、古蹟寺廟及美食小吃，吸引不少遊客特地前來，但隨著遊客增加，重要地標「火車站」當然也要夠吸睛，其中出站口一塊空地，放置許多白色半圓的造型，就像一座座小小拱橋，放眼望去更像白色波浪。

看不出來是什麼東西的裝置藝術，引起當地人好奇，直言寧願要一塊綠地，都比莫名的裝置藝術、毫無功能性的東西來的好，「真心覺得我寧願要綠地，放這種一尊一尊的感覺就是怪，只能尊重」、「出站口的這塊空地，如果只擺幾個燈，點綴一下，或許還比較有美感，不知所謂的擺一大堆，不只阻礙通行還喪失美感」、「不明白拱型的燈飾，地下還放著挖起來的磚頭，不怕民眾踢到嗎？感覺還沒完工似的，怪怪的」。

對此，有網友解釋，這造型是代表萬華大理街知名的成衣，概念是「交錯的縫線」、「紡織紋路」，至於有網友好奇為何不蓋綠地就好？由於廣場下方是停車場，覆土層不夠，種樹相對困難，且設計不放置椅子、不放草皮，可能是避免此處成為遊民聚集地。

(中時新聞網)