衛福部桃園醫院爆院內群聚感染，澎湖、雲林、苗栗等縣市相繼呼籲民眾非必要不要去桃園，遭綠營批評「避桃令」是歧視桃園人。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新說，在桃園全力拼防疫當下，減少非必要人員往桃園流動，以減少桃園防疫負擔，不然燈會為何停辦，不就是要減少人流降低風險。

鄭照新說，避桃令有無必要，可以理性討論，在桃園全力拼防疫的當下，減少非必要人員往桃園流動，也是減少桃園防疫的負擔，反之，增加桃園人流，才是增加桃園防疫困擾。

鄭照新認為，讓桃園早日有效控制疫情，不應該扯到歧視上面，而衛福部認為沒有必要，也當然有他的評估。

他表示，但說實話，做為行政機關，桃園市政府如果真的防疫第一，不用等別人討論，自己就理當請外縣市民眾，在防疫關鍵期，非必要減少出入桃園，協助桃園減少防疫人流管理負擔，不是這樣嗎？

他質問，不然為何要停辦燈會？為何要取消尾牙？難道不是要減少人流降低風險嗎？況且，如果要憤怒，不去找最早發動的國防部，而推給仿效中央部會而跟進的「藍營」執政縣市，事實上除了澎湖、雲林、苗栗等縣市，其餘皆不跟進。

鄭照新說，冤有頭、債有主，要說是藍營有藍綠之分，那就是政治操作了。

(中時 )