日本人氣零售連鎖店唐吉訶德登台，超夯人氣不僅馬上就有人創立臉書相關社團，開幕首日西門町就擠滿人潮，就連半夜都要排隊4個小時以上，架上更是出現日本神級綠茶「綾鷹綠茶」，讓網友驚呼原來不是沒進，而是被掃光光。

有網友在臉書《台灣唐吉訶德 分享老實說 (DON DON DONKI)》PO文詢問已經朝聖過的網友「請問去過的帥哥美女有進綾鷹綠茶嗎」，立刻引起愛好者們回應。

不少網友詢問店內有無販售綾鷹綠茶，才知道不是沒進貨，而是早早就被掃光。(圖／台灣唐吉訶德分享老實說臉書社團)

網友紛紛表示：「前天去友看到，一瓶49」、「確定有賣」、「大罐的綾鷹焙茶也有，比外面賣的便宜」、「今天沒看到，還以為沒賣，原來是賣光了...(淚」、「超級好喝，一下就賣完了」。

日本不少人氣綠茶來台後都相當受歡迎，其中最知名的莫過於伊藤園的無糖綠茶，綾鷹綠茶則是由可口可樂公司生產，更受日本人歡迎，不少人經過販賣機都會順手帶走一瓶，但由於沒有引進台灣，只能依靠網路代購或是許多經營日韓零售的店家少量進貨購入，但價格也相對高昂，此次唐吉訶德來台展店，也讓不少綾鷹綠茶愛好者相當興奮，直呼終於可以買到了，且一瓶49元的價格比透過網購要價近70元還便宜不少。

(中時新聞網)