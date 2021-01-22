娛樂8點半》80年代知名女歌手高勝美，唱紅《青青河邊草》、《千年等一回》等八點檔主題曲，在歌壇擁有「高八點」的封號，更是瓊瑤欽點御用歌后，也是首位由國外走紅反攻回國成功的女藝人，不過這位歌后近年演藝重心雖放在大陸，但似乎早已風光不再，甚至傳出出席農村婚禮商演，只為了賺取5、60塊人民幣的出場費，令人不勝唏噓。

高勝美自幼出生於高雄，由於家境清寒繳不出房租，一家六口只能四處租屋尋求安身之處，從小是歌唱比賽常勝軍的她，經過嚴格海選進入華視歌唱訓練班，國中畢業後便到台北投靠在秀場當歌星的姐姐，18歲時陪朋友去唱片公司參加歌手招考，因為亮眼外型反被唱片公司老闆相中，因此意外踏上歌壇，短短幾年成為台灣歌壇炙手可熱的歌手，專輯銷量更是突破百萬張，在東南亞走紅的程度也是不遑多讓，光憑1995年印尼曾舉辦過「高勝美」周，就足以見得她在當地受歡迎的程度。

高勝美是瓊瑤欽點御用歌手。（圖／中時資料照）

高勝美首張專輯《緣》就打響名號，更成為瓊瑤欽點御用歌手，演唱多部瓊瑤電視劇《青青河邊草》、《望夫崖》、《海鷗飛處彩雲飛》等主題曲，其中懷舊經典歌曲《千年等一回》、《青青河邊草》等，至今仍讓六七年級生朗朗上口，當年只要高勝美開金口演唱主題曲，電視劇幾乎都是收視冠軍保證，也因此獲得「高八點」的美名，更被譽為鄧麗君接班人，此外1992年憑著《哭砂》專輯，奪下第4屆金曲獎最佳國語歌曲女演唱人獎，躍身成為台灣歌壇天后，當時高勝美憑一己之力就能養活整個唱片公司，就足以見得她走紅程度無人能及。

高勝美在大陸商演演唱多是昔日走紅歌曲，被網友嘲諷淪為「走穴歌手」。（圖／中時資料照）

高勝美1999年與唱片公司結束長達13年的合作關係，便開始將事業版圖移往大陸，不過在2001年發行第59張專輯《刻骨銘心》後，就不再推出新專輯，之後在大陸商演時，演唱的都是昔日走紅歌曲，因此被網友嘲諷淪為「純粹賣唱」的走穴歌手，面對網友的酸言酸語，高勝美倒是毫不在意，更坦言在大陸演出收入比在台灣多，最多曾高達3700萬，也讓她惋惜表示：「後悔來大陸來晚了，來更早的那些台灣藝人賺更多」，不過前幾年出席活動時，臉部看起來顯得相當僵硬，更被質疑過度整容，導致整張臉蠟像味十足，對此經紀人不滿表示因為婉拒廠商邀請，卻遭對方嗆聲「有錢幹嘛不賺」，事後就流出僵臉照，認為遭到對方惡意抹黑。

高勝美近年被爆到農村落魄走唱、整形整過頭。（圖／微博）

高勝美近年雖鮮少公開露面，但在金鐘51時，跨世代與饒舌歌手熊仔、偶像歌手畢書盡合體演出，首次挑戰以嘻哈曲風，演唱多首膾炙人口的經典好歌，突破過往風格的演出，獲得一致好評，也證實她唱功依舊寶刀未老，不過近來有段影片曝光，只見久未露面的高勝美接下安徽農村的商演，舞台僅是空地上搭的戲台，可說是相當簡陋，而高勝美不僅沒有梳化，還穿著長版羽絨外套就上台演唱，更傳出她接下偏僻地方演出，就為了賺5、60塊人民幣，甚至連歌聲也被認為大不如前，當年一代歌后似乎風光不再，顯得些許落魄。

(中時新聞網)