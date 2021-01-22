一場從台灣出發的美食之旅，

陪你深入最日常的文化記憶，

吃遍屬於台灣人的共同味道。

當你穿梭在街頭巷尾，右手拿著一包剛出爐的鹽酥雞，左手握著一杯冰涼的綠豆沙牛奶，吃飽喝足後，一天下來的疲憊終於消除。日常的美食總是能像這樣，串起我們與台灣之間的美好回憶。

在品嘗美食的同時，你是否有想過：

為什麼蚵仔煎的醬汁是紅紅甜甜的？

為什麼地瓜球會膨大？

為什麼虱目魚肚是整片整片？

──百吃不膩的滷肉飯、任何天氣都能吃的小火鍋、獨步全球的台式早餐沙拉醬……每道看似尋常的料理，背後都連結了廣大多元的文化系譜，更藏著上百年的文化歷史和庶民智慧。

【精彩書摘】

吹啊吹啊，台灣的驕傲放縱

復古風總是一波未平一波又起。

綠豆冰沙一直以來都很能滿足阿佐這般老人胃，曾經休閒小站五百西西的綠豆冰沙是我日常必須飲品，即便路過尋常人家的綠豆冰沙小攤，我也總是情不自禁。

那種悠然豆香，尬上綿密細碎的冰晶口感，再後來一些的時光，倘若手頭寬裕，就再加價選購綠豆牛奶冰沙，一口飲下，眼瞧著暑熱那般悵然若失，心中喜不自勝。

後來的手搖杯店即便再怎麼鬱鬱蔥蔥，也鮮少以綠豆冰沙為主打招牌，大約是製程相對麻煩，為求快速營利故而省略，就此沉寂在飲料汪洋之中吧！但有趣的是，近幾年又再次吹起綠豆冰沙專賣風氣，一路向北，讓綠豆冰沙又回到消暑飲品的戰場。

請求正名：綠豆冰沙

首先，我們必須說清楚，綠豆這玩意兒雖然早於日治時期就已有種植紀錄，但吃綠豆沙這樣的習慣絕對不是愛吃紅豆泥的日本人帶給我們的，畢竟你有閒時周遊日本國一圈，幾乎找不到綠豆的身影，頂多找到從中國進口至日本，再水耕生產的綠豆芽菜。

綠豆沙當然不是台灣獨有，因為嚴格說起來，凡是經過地獄般直火洗禮的綠豆，都終究能成為「沙」，又廣義地來說，若指我們平時喝的綠豆沙，那廣東地區的糖水店也有；若泛指製作月餅內餡的綠豆沙，至於製作月餅的技術咱們可不能宣稱是台灣原創，搶了別人的風采呀！

綠豆這般喜熱的植物，在印尼、緬甸等東南亞地區亦有大量產出，但他們食用綠豆大多輔以霸主椰奶調和；而廣東、香港等地則是煮成濃稠版的綠豆湯，且多數都熱食，有時候甚至會加入我們難以理解的海帶。

不過既然綠豆沙作為廣東地區的一種飲食基礎，我們不可否認的，深受著廣東地區移民的影響，他們帶著自己家鄉的習慣來台，自然地，綠豆沙這樣的甜水飲食也就落地生根。

爾後隨之演變成為「台灣特有風味」的「綠豆冰沙」，其歷史背景則是與木瓜牛奶一脈相傳。

暑熱就像恐怖情人一樣，你想甩掉它，它就越是跟你認真纏鬥。台灣四季分明是騙人的噱頭，更遑論四季如春。我們擁有的，是綿長難耐的暑期與稍縱即逝的酷寒。因此，如何擺脫暑熱成為台灣人的人生重要課題，那也自然成為台灣人集各類冰品大成於一身的重要原因。

雖然早期在日治時期我們就已經有食用冰品的痕跡，但早年製冰技術及冷藏設備並不普及，想讓大眾都能吃到冰品那可是不可能的任務。而自從一九七○年代展開家電普及之後，幾乎人手都有果汁機、冰箱，其後甚至還發展出大型冰沙攪拌機與研磨機具，這才鞏固綠豆冰沙在台灣的古早味寶座。

(本文摘自《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》/時報出版)

【作者簡介】

范僑芯（佐餐文字）

不是很勤儉但卻很硬頸的客家人。

畢業於法國巴黎斐杭狄高等廚藝學校，踏上想不開的廚藝之路。

為了追尋台灣飲食文化的根源，秉持著以農為本的精神，探索兩者之間的關係，卻陰錯陽差地開啟寫作人生，以粉絲專頁「佐餐文字」之名闖蕩江湖，分享各式珍饈，自此展開「執筆持刀」的寫作與料理生活。

《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》/時報出版

(中時新聞網)