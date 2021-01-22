麻辣魯肉堡台味漢堡超顛覆

隨著「埕市再生–青銀共市」進駐計劃推波助瀾，鹽埕區大溝頂重現往昔熱絡景象，每週末下午3點，鹽埕第一公有市場內準時排起一條長長隊伍，讓人好奇在排什麼呢？為的就是吃上那一口令人銷魂的台味漢堡。

蘇鈺珽、梁彣怡原本是旅行社同事，兩人有志一同想要創業圓夢。（攝影/曾信耀）

梁蘇蘇手作食是梁彣怡、蘇鈺珽兩個七年級女孩一起創業的小舞台，把握住投遞「青銀共市」企劃的機會，從旅行業轉換職涯跑道，「對我們來說是一個新的挑戰和體驗，把自己想要做的事情化成創業來試試看」。

原本就喜歡在家下廚做一些家常小菜、台灣料理的兩人，乾脆把自己每天早餐的手作漢堡當作賣點，有別於標榜手打肉排的美式漢堡，以奶油煎過的麵包與濃重起司組合，她們都偏愛烤麵包的酥香口感，選用傳統的台式麵包，烤得酥脆的外皮夾上滿滿的特製內餡，保證每一口都能感受滿滿的「台味」。

梁蘇蘇手作食座落鹽埕第一公有市場內，是今年「埕市再生–青銀共市」進駐計畫的新攤位。（攝影/曾信耀）

看似最簡單的蛋堡，竟是用最傳統的醬油蛋化身為「R嬤歐姆蛋」，梁彣怡聊起小時候阿嬤都會煮醬油蛋給她吃，就像每個小孩心中都有一個專屬於阿嬤的味道。在台灣物資缺乏的年代，任何食物只要沾點醬油，吃起來都無比美味，如同滷肉和廟口的香腸一樣，馬上讓人聯想台灣庶民文化的經典代表。「R嬤歐姆蛋」裹上草莓醬，黑豬香腸堡用了醃小黃瓜、煎荷包蛋取代培根、起司，「麻辣魯肉堡」搭配獨家秘製的麻辣酸菜更是一絕，傳統市場裡的台味漢堡讓人一試成主顧。

梁蘇蘇手作食

地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7號（鹽埕第一公有市場）

電話：0955-732-269

營業時間：15：00～19：00，週一二公休

有別於越式三明治，紅燒牛肉麵包採用新鮮牛肉，經長時間燉煮，搭配法國麵包沾著湯汁享用，吃起來順口、滑嫩，無論味道、質感都讓人一吃就上癮，是傳統與現代的結合。（攝影/曾信耀）

紅燒牛肉佐法國麵包「越」美味

來自越南的張玉嬌鳳不僅做得一手道地的家鄉料理，對台灣小吃也樣樣精通。（攝影/曾信耀）

光華夜市的龍鳳程越式美食在109年度高雄市傳統市場、攤販臨時集中場創意行銷計畫之「主題式節慶選拔」活動中，獲得創意美食組第三名。龍鳳程越式美食老闆張玉嬌鳳以一道「紅燒牛肉麵包」初試啼聲，即令人刮目相看。

蟹米麵在越南是一道家常菜色的蟹膏湯米線，老闆增加鴨血、豬腳、肉丸、蝦子、豆腐等配料超澎湃。（攝影/曾信耀）

曾為法國殖民地的越南，飲食文化充滿濃濃異國情調，經典的西貢法國麵包搭配紅燒牛肉，融合了殖民歷史與在地文化，也訴說著東西文化的交會。庶民小吃文化豐沛的越南料理，用料亦十分講究，紅燒牛肉需先以豬大骨、雞骨與洋蔥、蘿蔔新鮮蔬菜熬煮而成的高湯汆燙煮熟，再加入魚露與大量番茄的滷汁小火燉煮，並用香菜、九層塔提升色香味，軟式法國麵包烤箱烤過之後，蘸著湯汁享用，不只食材原汁原味，也是演繹殖民文化流傳下來的另一種越式料理。

「這些越南料理都是自己愛吃，原本只在家裡煮給孩子吃的」，來台灣20多年的張玉嬌鳳一身精湛廚藝平時深藏不露，之前在高雄知名碗粿肉粽店工作多年，去年一鼓作氣取得中餐、西餐證照，並在家人朋友支持下，賣起了家鄉道地的龍鳳程越式美食。她笑說，其實自己喜歡台灣小吃更勝於越南料理，例如越南傳統家常菜的蟹米麵，在肉丸、蝦子、豆腐滿滿一碗的海陸大餐之間，也能發現鴨血、豬腳等屬於台灣小吃的小心思。張玉嬌鳳用料理重新詮釋入境隨俗的生活風格。

龍鳳程越式美食

地址：高雄市苓雅區光華二路344號

電話：（07）7166789、0933-645561

營業時間：11：00～22：30

五顏六色都是大自然的恩惠，採用天然食材萃取出的顏色，才能夠雕琢出每一朵栩栩如生的果凍花。（攝影/曾信耀）

3D果凍花，可以吃的藝術品

來到凱旋青年夜市迺夜市，發現一般多以工作室教學為主的果凍花竟會出現在夜市小吃中，這個「可以吃的藝術品」讓人看得目不轉睛。3D果凍，也叫果凍花，是近年來流行的甜品點心之一。外觀晶瑩剔透，呈現出裡面五顏六色不同形狀的花朵，口感滑Q，讓人在還沒品嘗之前就飽了眼福。

賴鳳嬌從電子業退休之後，在果凍花創作中，找到屬於自己的舞台。（攝影/曾信耀）

果凍花起源於西班牙，經越南發揚光大，一開始只為果凍上的簡單裝飾，後更從甜點變成一項專門的藝術。從事果凍花創作的賴鳳嬌老師解釋，果凍花的成分是使用天然海藻粉，看起來五顏六色的顏料，完全是天然食材取色，白色是牛奶、椰奶，黃色是薑黃粉、梔子，紅色是火龍果，藍色是蝶豆花，紫色是紫薯粉，綠色是抹茶粉，黑色是巧克力咖啡或竹炭，「這種果凍花可以代替蛋糕，很適合大力推廣，天然食材沒有色素，素食也可食用。」

因為果凍花而開啟第二人生，賴鳳嬌笑稱自己是無心插柳，從學習果凍花到開班授課僅僅半年而已，曾為了比賽趕通宵，她卻因此找到屬於自己熱愛的創作舞台。尤其客製化的果凍花在節日時特別應景，生日、母親節、父親節、情人節等祝福獻禮別出心裁，她還創作出果凍花月餅與端午節果凍粽，一推出就大受好評，創意源源不絕的她，接下來還將嘗試動物生肖、動漫人像等等題材作品，在花花世界裡尋找更多的創作樂趣。

賴鳳嬌笑說，3D果凍花常常讓人捨不得吃。（攝影/曾信耀）

鳳藝術果凍花工作室

地址：高雄市前鎮區凱旋四路/凱旋青年夜市：攤位編號（甲167號）小鳥香煎蛋

電話：0912-709-171

營業時間：週四至週一17：30～24：00

本文作者:Winnie

《Takao樂高雄》2021/01

(中時新聞網)