就像許多離鄉背井求學打拼的南部孩子，邱承漢畢業後，留在台北銀行界工作。2011年到台南旅行時，被老屋新生的活躍能量感動，他回想起外婆的起家厝—位於高雄銀座一隅，在使命感驅使下，邱承漢毅然辭去工作，決心回到故鄉─高雄，為老屋賦予新生命，用老房子訴說鹽埕的新故事。從第一間老宅改造「叁捌地方生活」開始，邱承漢為在地人和外來旅客，開啟了鹽埕回憶的起點，經營旅宿、辦雜誌，從據點擴展到社區營造，為鹽埕拼湊出嶄新的未來樣貌。

讓空間說故事，顧客走入銀座聚場，也等於體驗了一場時空之旅。（圖片提供/MOOK）

有人說要玩高雄就從鹽埕開始，早期以港底泥沙填海造陸而成的海埔新生地，因臨近港口成為當時發展最快速的地段。民國40年代水手下船後交易舶來品，帶動舊堀江商圈的崛起，鹽埕第一公有市場是台灣最早期的公有市場之一，民國26年高雄第一座百貨商場「高雄銀座」風光開幕，是當時最時髦的潮流發祥地。

遠離家鄉求學就業的邱承漢，回鄉改造外婆的起家厝「正美禮服店」時，鹽埕區已經是繁華落盡的沒落區域，鹽埕市場內剩下不到十來個攤位，高雄銀座人去樓空，往昔熱鬧光景只留在老鹽埕人的回憶裡。邱承漢花兩年整修老厝，打造月租公寓與地方創生中心—「叁捌地方生活」，辦雜誌、做導覽，接著走入鹽埕市場，把市場櫥窗改成展覽場，在豬肉攤旁邊的「叁捌菜攤仔」販賣鹽埕回憶，2020年又將創意延伸至高雄銀座，將老旗袍店改造為旅宿、咖啡、展演複合設施的「銀座聚場」。

「銀座聚場」不定期舉辦大小活動，打造新舊世代的溝通橋梁。（圖片提供/MOOK）

「民國40至80年代，鹽埕是高雄最繁榮的地方，後來都市重心轉移，鹽埕的時空卻凝結在當時，可以看到許多過往產業的遺跡，居民仍舊充滿人情味，維持往昔的生活型態。」邱承漢說：「很多角落沒有被過度商業化，在舊有狀態下讓年輕人到裡面去和舊時代共處，我覺得新世代會很喜歡這樣的氛圍。」花費近十年光陰深入在地搏感情，邱承漢把被時空遺忘的高雄鹽埕，轉化為老一輩和新世代新舊融合的活絡場域。他先和當地人「做交陪」，花許多力氣，讓周遭長輩習慣並了解這個「正美禮服店的外孫」在做的事。團隊藉由導覽與活動，創造年輕族群與長輩相處的機會，邱承漢回憶曾經在鹽埕市場舉辦生活市集，結果吸引的不僅是文青，還有許多當地長輩，他們從店家改變身分，成為來逛烘焙咖啡和手作的顧客，藉由這些互動溝通，讓鹽埕的新舊居民擁有了默契，不是去取代老店，而是和老店一起合作、生活。

邱承漢透過空間介入，設立叁捌地方生活、銀座聚場等基地，以活化整個區域。（圖片提供/MOOK）

「我覺得鹽埕最迷人的地方在於人情味。」邱承漢說。新推出的銀座聚場，1、2樓是讓遊客腳步停駐，彼此交流分享的咖啡店，3樓以上則做為住宿空間，因為邱承漢認為唯有超過半天的停留，才能真正感受鹽埕的點滴魅力。他也建議來訪的旅客用步行的方式，多去鹽埕巷弄冒險探索，會發現饒富趣味的生活痕跡，以及像「銀座聚場」一樣值得停留的有趣店家。

銀座聚場是讓遊客腳步停駐，彼此交流分享的咖啡店。（圖片提供/MOOK）

銀座聚場

地址：高雄市鹽埕區五福四路260巷8號

電話：07-521-5360

時間：咖啡館13:00~19:00，週一~四公休。

FB：銀座聚場 House of Takao Ginza

IG：takaoginza.38

本文作者:Naru

(中時新聞網)