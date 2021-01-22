高雄有著自日治時期保留至今的老建築，棟棟日式老屋經由改造，賦予全新的生命，讓我們走進巷弄感受這份典雅精緻。

老相館裡的甜滋味

看板的白底黑字來自日本吉他手──高中正義《夏全開》專輯。(圖/張晉瑞攝)

左營果貿社區旁，一間結合照相館與甜點店的「夏全開」，進入店裡一下子把人拉回上個世紀，手作甜食與老相館特有的質感相遇，鋪陳出溫柔和緩的高雄舊時光。

兩位店主澄和子慈各司其職，分別負責相館事務與甜點製作。(圖/張晉瑞攝)

沉穩的和式情調縈繞空間，舊照片、老底片，還有各種生活老物，營造出早期高雄的生活風情。推開「夏全開」店門，前半部以老件家什打造日系風格的用餐環境，後半部則保留為甜點工作室及拍照空間，甜點出爐的香氣取代了相片沖洗的藥水味，讓人想要靜靜待下來，享受浮生半日閒。

使用過的老底片和器具資料，保留往昔相館記憶。(圖/張晉瑞攝)

夏全開的兩位店主─子慈與澄，因緣際會找到果貿社區旁這間歷史悠久的老相館，觀察到相館與社區的長年情感，喜愛懷舊事物的兩人，決定讓相館的生命延續，他們保留原有的證件照拍攝及相片沖洗服務，再加上年輕人喜愛的手作甜點，新舊交融複合式經營，碰撞出獨特的風格火花。

(左攝) 莓果塔以卡士達餡搭配飽滿藍莓及豔紅覆盆子，酸甜味覺誘人食慾。(右攝)屏東在地檸檬做成凝乳內餡，搭配酥脆塔皮，口感酸甜清爽。(圖/張晉瑞攝)

兩人在工作上各司其職，相館事務由澄主理，子慈負責甜食及飲品製作。令人好奇的店名「夏全開」，來自於店主澄的興趣。喜愛收藏黑膠唱片的他，從日本吉他手──高中正義發行於1984年的專輯名稱《夏全開》得到靈感。專輯中老派又充滿活力的節奏，與兩人想營造的店內氛圍正好不謀而合。

店內供應季節水果汽泡水、拿鐵、台灣茶葉以及單品咖啡等飲品，甜食則因應節氣變換當令鮮果，提供水果甜塔、戚風蛋糕等品項。一些黑膠唱片、幾塊甜蜜蛋糕，加上很多膠捲底片，在冬季暖陽裡迎來屬於兩位年輕人的「夏全開」，更持續著老相館與社區的綿延情感。

夏全開

地址：高雄市左營區翠峰路26號

電話：07-581-6957

時間：相館10:30~19:00，甜食飲品12:00~18:00，每週四公休。

FB：夏全開

IG：summer__all__open

巷弄裡的百年風華

逍遙園綠色屋頂、木造窗櫺，日西合壁的優雅洋房，悄悄坐落在舊眷村民宅一隅。(圖/黃敬文攝)

逍遙園以西式建材建構傳統日式木屋的空間構造，在現存日式老宅中顯得獨樹一格。(圖/蔡嘉瑋攝)

綠色屋頂、木造窗櫺，日西合壁的優雅洋房，悄悄坐落在舊眷村民宅一隅。逍遙園過去是日本華族別邸，在時代更迭下被塵封遺忘，直到2020年底經整修後才重現世人眼前。踩著洗石子地，在洋溢木質溫暖的老式洋房中，追憶80年前日治時期的打狗舊事。

熙來攘往的高雄新興區，巷弄中有一間建於1940年、結合日西建築特色的優雅宅邸，逍遙園過去被眷村宿舍包圍，連在地高雄人也鮮為知悉。在高雄更名百年之際，荒廢數十年的逍遙園經重新修葺恢復原貌，塵封的歷史大門被推開，人們得以走入時光隧道，一窺昔時日本華族的品味生活。

逍遙園請來日本京都的工匠施工，兼容日式傳統建築與西式洋房的風格特色。(圖/蔡嘉瑋攝)

洗石地、水泥牆，搭配唐破風設計的露台屋頂，逍遙園以西式建材建構傳統日式木屋的空間構造，日西合璧的獨特設計，在現存日式老宅中顯得獨樹一格。創建者大谷光瑞在1940年以總督府內閣參議的身分來到台灣，致力於熱帶農業知識研究的大谷，看中高雄新興區的前身大港埔，選擇在這片寬闊的新開發地區，打造總面積約12,000坪的「大谷農園」，做為他在台的別邸、門生訓練所及熱帶植物實驗農場。

園內展示「大谷農園」的舊照，以及屋主大谷光瑞著作、所有地界碑等相關文獻資料。(圖/蔡嘉瑋攝)

書齋壁面藍白交錯的「市松紋」圖樣，十分具有特色。(圖/蔡嘉瑋攝)

農園內最主要的建築，即園主的私人別墅──逍遙園，在當時不僅是大港埔最高建築，也是最優雅時髦的豪宅。大谷曾經周遊列國設置別墅資產，一樓為起居和社交待客空間，陳設細節中展現和洋融合的異國情調，二樓採用「網代天井」工法，牆面搭配傳統市松紋樣，整幢宅邸使用台灣黃檜、杉木等超過十餘種木建材，每個角落皆經過精心打造。

炊事場即為廚房，設置六口爐灶以應付各種菜色，中央設有流理臺清洗食材。(圖/蔡嘉瑋攝)

戰後廣闊農園成為行仁新村眷舍聚落，只留下逍遙園兀自矗立。在多方人士搶救修復後，重見天日的逍遙園以歷史和藝文中心活絡再生，夜晚則在燈光輝映下，成為城市裡優美的存在，這棟80年歷史的日洋建築，仍舊持續書寫著屬於它的歲月物語。

逍遙園以歷史和藝文中心活絡再生，夜晚則在燈光輝映下，成為城市裡優美的存在。(圖/黃敬文攝)

逍遙園

地址：高雄市新興區六合一路55巷15號

電話：07-222-5136

時間：週一~五11:00~17:00，週六、日11:00~18:00，週一公休。

網址：https://www.khcc.gov.tw

FB：逍遙園

備註：假日定時導覽13:00~17:00，每小時一次。

本文作者:Naru

《Takao樂高雄》2021/01

(中時新聞網)