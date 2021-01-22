高齡化成為全球先進國家共同面臨的議題，彰顯出社會照護的重要性。截至2020年10月，高雄市人口老化比例已達16.54%，高居全國第二位，市府衛生局早在2015年即超前部署，規劃興建高齡整合長期照護中心大樓，整合市立中醫醫院、民生醫院、凱旋醫院、衛生局行政機關等資源，打造一個匯集中、西醫、精神專科、長期照護以及政策規劃的「健康幸福醫療園區」，於2020年11月正式啟用，揭示「健康城市、幸福高雄」的宜居願景。

10樓西側景觀露臺，陽光灑落視野明亮。(圖片提供／高雄市政府衛生局)

高齡友善的長照環境

凱旋路綠廊、蔚藍晴天、純白嶄新的現代化大樓勾勒出苓雅區亮眼地標，全新落成的高齡整合長期照護中心顛覆傳統醫療照護機構的形象，以飯店(HOTEL)、居家(HOME)、醫院(HOSPITAL) 3H為設計概念，結合飯店的建築外觀和大廳、專業的醫療設備、居家般舒適自在的平面活動空間，營造人性化的友善照護環境，配合即將開通的環狀輕軌站，讓有醫療需求的市民及長者都能獲得良好照護。

入口接待與公共空間寬敞明亮，宛如飯店大廳。(圖片提供／高雄市政府衛生局)

走進高齡整合長期照護中心大樓，大型落地窗灑落暖陽，公共空間寬敞明亮，陽台綠意盎然，各樓層依不同使用者需求量身設計，例如：6樓兒虐重症照護區，特別注重防摔、防撞的安全保護，活潑多彩的床墊、可愛動物壁貼和天花板投影星空，點亮孩子的笑容，病房外更設置多功能遊戲室、書屋、塗鴉遊戲區等空間。7樓精神護理之家──「綠園」，則以花草植物為佈置主題，容納無障礙設備、個人物品收納、共同社交空間等需求，柔和色調讓住民有家的溫馨感。良好照護環境對病友及高齡長住者的身心健康均有莫大幫助。

6樓的「飛象家園」是高雄市立民生醫院附設住宿型長照機構，友善環境設計，提供兒童創傷復原與治療性照護。(圖片提供／高雄市立民生醫院)

全方位照護 安心樂活

高齡整合長期照護中心主要收治多重重度障礙、特殊疾病、兒虐重症個案及高齡失能長者等弱勢族群。1~3樓為市立中醫醫院及衛生局部分行政單位；4~6樓為民生醫院附設住宿型長照機構，包含全國首創兒虐致重度障礙照護專區「飛象家園」、特殊疾病護理之家、以及針對有多重障礙照護需求的高齡長照，內部設置門診和復健區域，由民生醫院醫師定期巡診，結合照護與醫療資源；7~9樓則為榮獲「國家生技醫療品質」的SNQ銀牌(亞洲第一)殊榮的市立凱旋醫院綜合長照機構，計有精神科護理之家、精神病友的社區復健中心、提供輕度失智失能長者日間照護的機構、社區整合型服務中心、以及長照2.0中的Ｃ級巷弄長照站，未來更將培育穩定康復的精神病友，投入9樓長照機構的照護人力，協助他們從社會的依賴人口變成勞動人口。

7樓精神護理之家-綠園，公共社交空間，採柔和色調設計，讓住民有家的溫馨感。(圖片提供／高雄市立凱旋醫院)

長期照護不似其他大型公共建設，能看見短期成效，卻是責無旁貸的社會責任，也是社會安穩的溫柔力量。提供兒虐病童及高齡失能長者專業妥善的照顧，家中親屬也能獲得一個喘息的機會，如同與每個家庭攜手共渡難關，連續性、整合性的醫療照顧，讓市民更正向、更放心面對未來的老年生活，朝向「活得好、活得老、活得快樂」的目標前進。

高齡整合長期照護中心提供高齡長者專業妥善的照顧，家中親屬也能獲得一個喘息的機會。(圖片提供／高雄市立凱旋醫院)

高雄市高齡整合長期照護中心

地址：高雄市苓雅區凱旋二路132號

電話：07-7131500

本文作者:李曉萍

《Takao樂高雄》2021/01

(中時新聞網)