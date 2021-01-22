110學年度學科能力測驗於1月22、23日舉行，全台約12萬8千人報考，22日考英文、國文（選擇）、社會，23日考數學、國文寫作、自然。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

英文科解答由得勝者文教提供，正確解答仍以大考中心公布為準。

110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。
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學測英文科試題解析 教團：中偏難、極具鑑別度
國考申論式試題線上作答 111年開辦

(中時新聞網)

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