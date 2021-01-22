學測第一科英文考完了 完整解答看這裡 12:402021/01/22 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110學年度學科能力測驗於1月22、23日舉行，全台約12萬8千人報考，22日考英文、國文（選擇）、社會，23日考數學、國文寫作、自然。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 英文科解答由得勝者文教提供，正確解答仍以大考中心公布為準。 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 英文試題解答／得勝者文教 提供。 學測英文科試題解析 教團：中偏難、極具鑑別度 國考申論式試題線上作答 111年開辦 (中時新聞網) #測驗 #解答 #110 #學年度 #學科能力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測首節英文 7考生開3間隔離試場 12:372021/01/22 生活 素養題像科普閱讀 老師也頭痛 04:102021/01/21 焦點要聞 學測明登場不開放陪考 基隆1930名考生應試 18:282021/01/21 生活 學測今登場 首次居隔考生應試 04:102021/01/22 焦點要聞 學測開放看考場 文昌宮人潮塞爆 22:372021/01/21 生活 學測登場 彰化1名考生發燒38度啟用備用考場 11:302021/01/22 生活 學測明登場 大考中心證實今年有「3類」考生須到隔離試場 16:482021/01/21 生活 愛的助學金能成就大事 南台中家扶需求300萬獎助學金 14:462021/01/21 寶島 慶鴻機電 產學合作推A＋人才 04:102021/01/22 財經要聞 龍華科大大方發獎金 績優教師最多7.5月年終 19:352021/01/21 寶島 廢話太多 無用素養題學生霧煞煞 04:102021/01/21 焦點要聞 生活熱門新聞 直播》部桃首見病患確診 90歲父親染疫！再傳60歲女兒 - 生活 周玉蔻嗆「再說我洩密就提告」 宅神怒批狗才信：快來告我 - 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 - 生活 案852確診護理師足跡未公布 感染醫憂：恐成破口 - 生活 新冠確診地圖曝光 這縣市個案暴增！全國最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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