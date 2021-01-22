110學年度學科能力測驗於1月22、23日舉行，全台約12萬8千人報考，22日考英文、國文（選擇）、社會，23日考數學、國文寫作、自然。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

國文科(選擇)解答由得勝者文教提供，正確解答仍以大考中心公布為準。

110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。
國考申論式試題線上作答 111年開辦
補教師評國文學測 文白結合且文學性高

(中時新聞網)

#測驗 #解答 #110 #學年度 #學科能力