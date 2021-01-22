學測首日第二科考完 國文科解答出爐 16:052021/01/22 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110學年度學科能力測驗於1月22、23日舉行，全台約12萬8千人報考，22日考英文、國文（選擇）、社會，23日考數學、國文寫作、自然。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 國文科(選擇)解答由得勝者文教提供，正確解答仍以大考中心公布為準。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 國文（選擇）試題解答／得勝者文教 提供。 國考申論式試題線上作答 111年開辦 補教師評國文學測 文白結合且文學性高 (中時新聞網) #測驗 #解答 #110 #學年度 #學科能力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測國文難易適中 鑑別度近年最佳 15:222021/01/22 生活 學測首節英文 7考生開3間隔離試場 12:372021/01/22 生活 學測第一科英文考完了 完整解答看這裡 12:402021/01/22 生活 學測將登場 中央大學4分區加強考場防疫 15:102021/01/20 寶島 素養題像科普閱讀 老師也頭痛 04:102021/01/21 焦點要聞 桃園考區1學生 疑腸胃發炎發燒 啟動防疫試場 13:152021/01/22 生活 學測明登場不開放陪考 基隆1930名考生應試 18:282021/01/21 生活 學測今登場 首次居隔考生應試 04:102021/01/22 焦點要聞 學測明登場 大考中心證實今年有「3類」考生須到隔離試場 16:482021/01/21 生活 學測登場 彰化1名考生發燒38度啟用備用考場 11:302021/01/22 生活 學測開放看考場 文昌宮人潮塞爆 22:372021/01/21 生活 生活熱門新聞 案881曾因牙痛就醫長庚 院方最新回應 - 生活 國內染疫最年長 出院後牙痛 赴長庚就醫確診 - 生活 周玉蔻嗆「再說我洩密就提告」 宅神怒批狗才信：快來告我 - 生活 能否使用陸製疫苗？陳時中這麼回答 - 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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