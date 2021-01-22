【回憶殺】好久不見！55歲資深女星裘海正16日舉辦「愛我和我愛的人」演唱會，重現當年曼妙的嗓音，勾起歌迷的回憶殺。裘海正年輕時受到恩師劉文正的賞識，與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」，走紅兩岸各地，卻在人氣最旺時結婚淡出歌壇，對此她自揭原因了。

裘海正來自好山好水的台東，家族擁有體育背景，她以為長大也會從事運動方面的工作，想不到誤打誤撞進入演藝圈，在劉文正嚴格的訓練下，她與方文琳、伊能靜組成少女團體「飛鷹三姝」，首張專輯《其實你不懂我的心》打開知名度，陸續發行《跟夏天說再見》、《裘海正的戀愛哲學》都有不錯的成績，紅透台灣半邊天；5年後團體解散，裘海正和方文琳一同簽進上華唱片，一曲《愛我的人和我愛的人》堪稱歌壇生涯中最紅的一首歌，直到2021年都有歌迷不斷回味，也被眾多歌手翻唱。

方文琳(中)、裘海正(右)、伊能靜共組「飛鷹三姝」。（圖／中時資料照）

好景不常，裘海正的父親確診肺癌末期，醫生宣布生命僅剩幾個月，晴天霹靂的消息震垮全家人，裘海正雖然抽空陪伴爸爸治療，仍因工作無法見到父親最後一面，留下心中永遠的遺憾。這件事促使裘海正離開演藝圈，不想再錯過陪伴家人的機會。

裘海正1996年與交往10幾年的嘉義養豬大王馬文鴻結婚，婚後生下寶貝兒子，但她沒因此獲得心靈上的平靜，甚至出現比較的想法，羨慕又忌妒在舞台上發亮的昔日夥伴方文琳、伊能靜，加上產後身材走樣，常常會被路人關切，種種因素下導致裘海正陷入憂鬱和自我懷疑的情緒中。

所幸她靠著宗教和慈善表演，逐漸走出心魔，坦然面對自己現有的一切，並把握當下，出道33年首度在台灣辦演唱會，邀請老友巫啟賢擔任演唱嘉賓，22歲帥兒還為此獻出處女秀，與裘海正共同高歌《紐約之戀》，現場也驚喜播出劉文正介紹裘海正新歌的廣播CF，讓歌迷彷彿坐著時光機回到過往美好的年代。

裘海正和兒子。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)