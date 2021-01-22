苗栗縣頭屋鄉53歲陳姓男子21日下午1時許接獲不明來電，對方稱陳男兒子因購買毒品沒付錢，要將他斷手斷腳，陳父護子心切，趕緊領了近66萬元欲交款，幸好頭屋分駐所警員機警上前關心陳男，並協助聯繫陳兒確認安全，陳男才恍然大悟自己受騙，不禁在所內落下男兒淚，感謝警方守住他的辛苦錢。

陳姓男子昨日下午接獲不明來電，對方稱陳男29歲的兒子因購買毒品沒付錢，現被挾持，要求陳男付清款項才能贖回兒子，陳男心慌意亂之際先到銀行臨櫃領取49萬元，擔心行員詢問，又到超商ATM領取16萬9000元，開車準備前往頭份市某KTV前交付贖款。

陳男因擔心兒子遭撕票，途中行經頭屋分駐所時便停車，巧遇巡邏員警陳傑彥、劉仲恩返回分駐所，看見陳男待在車上躊躇不安，立即上前詢問，並將陳男帶進所內安撫情緒。

案經頭屋分駐所副所長巫仁雙指示先連絡當事人，員警協助陳男聯繫上在台中從事科技業工程師的陳兒，陳姓父子通完電話後，陳男恍然大悟自己成了詐騙集團的肥羊，緊張情緒頓失，不禁落淚感謝警方及時守住他辛苦賺來的血汗錢，情緒也逐漸平穩。

警方為進一步追查詐騙集團車手，一度希望對方更改交付贖款的地點，但詐騙集團很奸詐，聽到要換地方察覺有異便立即切斷電話。苗栗警分局分局長楊贊鈞呼籲，接獲疑似詐騙電話請立即撥打165查證，或以110報案電話向警方報案及查證，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

(中時 )