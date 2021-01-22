不可否認，多數男人確實是視覺系動物，容易被美的事物勾引，但全天下男人如此多，總不會只有「外貌協會」一族，當然也存在重視氣質多於美貌的男人。星座運勢專家艾菲爾老師在FB粉絲團分析，十二星座男選擇伴侶時最重視的部份，有些星座在乎談吐、家世，也有些星座會立刻被身材、長相吸引，像是火象星座的白羊、獅子、射手最迷戀擁有好身材的女人，對他們來說有致命的吸引力！

【最看重談吐：摩羯、金牛、處女】

務實、憨直的土象星座，有時像是活在自己的小世界，加上本身不擅於表達自己的情感，尤其是摩羯男更是如此，如果對象又是屬於木訥型，那麼兩人相處時肯定特別安靜、無趣。因此，他們相當重視眼前對象的談吐是否大方、得宜，願不願意傾聽他人說話，這些都可以讓土象星座男子們感受到被重視與尊重，金牛男樂得享受彼此在一起的舒適感，愛挑剔的處女男也非常滿意，如果你有這樣的特質，在他們眼中可是會大大加分的。

【最看重身材：白羊、獅子、射手】

天生帶把火的火象星座，尤其是射手與白羊，雙雙熱情如火，一旦被觸動慾望感官，心中的那團火焰立刻被點著、熊熊燃燒，而什麼條件能點燃他們的慾望之火？想當然爾是眼前對象的好身材，射手男特別喜歡豐腴、肉感的女孩，覺得充滿曲線的體態最完美；獅子男則期待對方的身材婀娜多姿、凹凸有致，才能顯現出迷人的性感韻味；而白羊男最容易被白皙、身形纖細的女生吸引，骨感美對他們來說有一種魔力。

【最看重家世：天秤、水瓶、雙子】

力求穩定關係的風象星座，骨子裡其實相當的「現實」，但可別誤會，這裡所說的「現實」並不是貶義，而是他們會為了維護好兩人的關係，期望不要因為外在的世俗問題而使感情受到阻礙，其中最重要的因素正是經濟，深信著「貧賤夫妻百事哀」這句話，為了讓愛情與麵包兼得，他們最注重的是對方的家世背景，不是妄想著能爽當駙馬爺，而是相信這樣除了能夠體現穩當的背後經濟財源，也能夠間接看出對方的性格養成，為了彼此的關係維繫，「麵包」還是很重要的，得放在首位才是。

【最看重顏值：巨蟹、天蠍、雙魚】

屬於情感派的水象星座，絕對是「外貌至上」！尤其是天生顏值擔當的雙魚座，要封他們為「外貌協會會長」一點也不為過，選女友時超重視顏值，不一定要濃妝艷抹，或是穿著火辣，而是天生外表就要有魅力。舉例來說，巨蟹座喜歡看一個人的眼睛好不好看、勾不勾人，而天蠍男則特別在意女孩的唇形性感與否，看了是不是特別吸引人，雙魚男則是重視臉型的美，以及五官立不立體等，唯有高顏值的女孩，方能吸引到這三大星座男性的注意！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)