美國副總統賀錦麗21歲繼女艾拉（Ella Emhoff）成為20日就職典禮全場嬌點。（影片0:15處開始）

20日拜登就職典禮上冠蓋雲集、星光熠熠，不過一個臉上掛著哈利波特圓形眼鏡、一身格子大衣的捲髮年輕女孩一出場時，馬上成為全場目光焦點，這名小女生是副總統賀錦麗的21歲繼女艾拉（Ella Emhoff），當天她的造型被美媒評選為就職典禮上的時尚女王。

美東時間20日中午，當艾拉手挽著哥哥科爾（Cole Emhoff）出現在就職典禮看臺上時，許多觀看現場轉播的民眾或許都暫時停止呼吸了。有別於在場男士一身黑、女士清一色以紫色系、單色系大衣出席典禮，艾拉頂著一頭捲髮、臉上掛著哈利波特圓框眼鏡，一襲淺棕底、紅黑條紋相間的格紋外套馬上從在場人士中脫穎而出，這件Miu Miu花呢大外套的肩頭還以白色蕾絲領、黃色水晶珠飾點綴，相當別緻。

Kamala Harris' stepdaughter Ella Emhoff won the inaugural fashion show https://t.co/h71CpsyyBb pic.twitter.com/r8DTOLOoCV — New York Post (@nypost) January 20, 2021

I’m very excited for four years of Ella Emhoff pic.twitter.com/8OnMfahEXx — Ann Limpert (@AnnLimpertDC) January 20, 2021

艾拉這身吸睛造型獲得《紐約郵報》（New York Post）評選為就職典禮上的「時尚女王」，一名時尚評論家甚至將她喻為紐約「布希威克的第一千金」。布希威克（Bushwick）位在布魯克林區，有許多藝術家進駐，現在是時尚潮流的代名詞。

據《紐約郵報》報導，艾拉目前就讀於紐約服裝設計名校帕森設計學院（Parsons School of Design），今年即將畢業的她經常在個人Instagram帳號上分享自己編織的針織帽、針織衫、籃球褲等作品，平日穿搭也相當有個性、前衛。

Get her into the White House stat! https://t.co/ZZbTyp4Xuf — Out Magazine (@outmagazine) January 17, 2021

Ella Emhoff, the second daughter and Parsons design student, is bringing *serious* fashion to DC, like fashion industry people fashion (Batsheva! Thom Browne! Miu Miu!), which is very exciting for those extremely bored by DC's unwavering loyalty to nude heels, navy suits, etc. pic.twitter.com/Brs2l8r8uX — Shira Tarlo (@shiratarlo) January 20, 2021

艾拉上有一個26歲的哥哥科爾，兄妹倆是賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）與第一任妻子、好萊塢MV製作人克麗斯汀・任德龍（Kerstin Emhoff）的愛情結晶，艾拉與科爾的名字就是分別以爵士樂手來命名。不過兩人已在2008年離異，根據任德龍的說法，兩人離婚後仍保持緊密關係。

兄妹倆在加州洛杉磯長大，大約在科爾高中畢業時，任德龍透過相親認識賀錦麗，兩人於2014年結婚。賀錦麗後來表示，她原本就已經深受任德龍吸引，不過真正讓她決定踏入婚姻是因為柯爾及艾拉。

賀錦麗與科爾及艾拉的感情相當好，艾拉曾在競選影片中表示賀錦麗是「最棒的後媽」，最愛吃她做的快炒、羊乾酪雞肉、義大利麵及肉丸。

艾拉在競選影片中大讚賀錦麗是「最棒的後媽」。（影片2:23處）

2017年賀錦麗成為參議員，往返加州及華府讓她相當辛苦，她曾因為聽證會錯過艾拉的高中畢業典禮，她後來表示那時因為行程衝突傷透腦筋，不過艾拉相當體諒，當晚賀錦麗順利趕回家和全家聚餐慶祝。

(中時新聞網)