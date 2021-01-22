20日拜登就職典禮上冠蓋雲集、星光熠熠，不過一個臉上掛著哈利波特圓形眼鏡、一身格子大衣的捲髮年輕女孩一出場時，馬上成為全場目光焦點，這名小女生是副總統賀錦麗的21歲繼女艾拉（Ella Emhoff），當天她的造型被美媒評選為就職典禮上的時尚女王。
美東時間20日中午，當艾拉手挽著哥哥科爾（Cole Emhoff）出現在就職典禮看臺上時，許多觀看現場轉播的民眾或許都暫時停止呼吸了。有別於在場男士一身黑、女士清一色以紫色系、單色系大衣出席典禮，艾拉頂著一頭捲髮、臉上掛著哈利波特圓框眼鏡，一襲淺棕底、紅黑條紋相間的格紋外套馬上從在場人士中脫穎而出，這件Miu Miu花呢大外套的肩頭還以白色蕾絲領、黃色水晶珠飾點綴，相當別緻。
艾拉這身吸睛造型獲得《紐約郵報》（New York Post）評選為就職典禮上的「時尚女王」，一名時尚評論家甚至將她喻為紐約「布希威克的第一千金」。布希威克（Bushwick）位在布魯克林區，有許多藝術家進駐，現在是時尚潮流的代名詞。
據《紐約郵報》報導，艾拉目前就讀於紐約服裝設計名校帕森設計學院（Parsons School of Design），今年即將畢業的她經常在個人Instagram帳號上分享自己編織的針織帽、針織衫、籃球褲等作品，平日穿搭也相當有個性、前衛。
艾拉上有一個26歲的哥哥科爾，兄妹倆是賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）與第一任妻子、好萊塢MV製作人克麗斯汀・任德龍（Kerstin Emhoff）的愛情結晶，艾拉與科爾的名字就是分別以爵士樂手來命名。不過兩人已在2008年離異，根據任德龍的說法，兩人離婚後仍保持緊密關係。
兄妹倆在加州洛杉磯長大，大約在科爾高中畢業時，任德龍透過相親認識賀錦麗，兩人於2014年結婚。賀錦麗後來表示，她原本就已經深受任德龍吸引，不過真正讓她決定踏入婚姻是因為柯爾及艾拉。
賀錦麗與科爾及艾拉的感情相當好，艾拉曾在競選影片中表示賀錦麗是「最棒的後媽」，最愛吃她做的快炒、羊乾酪雞肉、義大利麵及肉丸。
2017年賀錦麗成為參議員，往返加州及華府讓她相當辛苦，她曾因為聽證會錯過艾拉的高中畢業典禮，她後來表示那時因為行程衝突傷透腦筋，不過艾拉相當體諒，當晚賀錦麗順利趕回家和全家聚餐慶祝。
(中時新聞網)
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