大陸當紅女星迪麗熱巴美貌出眾，與佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四大美女」。穿著尺度越來越性感的她，每次現身都帶給粉絲不同驚喜，日前陸網更瘋傳一段她為北京衛視春晚彩排的後台影片，可愛舉動與好身材再次引發關注。

迪麗熱巴大學2年級時被發掘，成為楊冪公司嘉行傳媒的力捧女星，出道8年演出《漂亮的李慧珍》、《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》等人氣電視劇，在綜藝方面也有所斬獲，在節目《奔跑吧》擔任固定成員時間不久，但她就憑藉著甜美不做作的個性，讓人氣更上層樓。

迪麗熱巴後台影片流出，化身蝴蝶翩翩起舞。(取自微博)

衣服重到需要4人抬。(取自微博)

迪麗熱巴近日還受邀成為北京春晚衛視代言人，繼大紅蝴蝶結的可愛造型後，陸網又流出她穿著薄紗裝在後台化身蝴蝶小跑步的可愛影片，若隱若現的好身材再次令網友驚艷直呼「這個造型好漂亮啊」、「兒童台的蝴蝶姐姐，好可愛」、「凍出小碎步」、「那個小翅膀太可愛了，這是兒童節目嗎」。

迪麗熱巴北京春晚另一造型，可愛蝴蝶結吸睛。(取自微博)

不過網友被迪麗熱巴可愛的舉動逗笑同時，也發現她這件禮服看似輕薄，卻得出動4位工作人員才能抬起，方便行走。還有粉絲翻出迪麗熱巴昔日採訪內容，迪麗熱巴曾說她看最多的電視劇就是《還珠格格》與《情深深雨濛濛》，最愛模仿香妃娘娘變成蝴蝶飛走的橋段，也讓粉絲笑說迪麗熱巴終於藉北京春晚圓夢了。

(中時新聞網)