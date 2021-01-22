日本藝人矢口真里20日晚上IG發文，放閃貼出老公送給當天歡慶38歲生日的她大蛋糕照，特別的是蛋糕上印著大大的牛丼連鎖店「すき家」ＬＯＧＯ，讓她一時匪夷所思發文：「蛋糕寫著すき家，為…為什麼呢？」
她隨即明白暗藏其中的「秘語」，原來「すき家」的讀音與「好きや」（意即「喜歡你呀」）相同，老公特製了這樣的蛋糕，藉此傳達濃濃愛意。過去和她同屬「早安少女組。」的師妹高橋愛立即留言「好棒喔！」
而矢口不愧為綜藝咖藝人天后，最後還是留笑哽：「這樣會讓人比較想吃すき家吧！」
(中時 )
日本藝人矢口真里20日晚上IG發文，放閃貼出老公送給當天歡慶38歲生日的她大蛋糕照，特別的是蛋糕上印著大大的牛丼連鎖店「すき家」ＬＯＧＯ，讓她一時匪夷所思發文：「蛋糕寫著すき家，為…為什麼呢？」
她隨即明白暗藏其中的「秘語」，原來「すき家」的讀音與「好きや」（意即「喜歡你呀」）相同，老公特製了這樣的蛋糕，藉此傳達濃濃愛意。過去和她同屬「早安少女組。」的師妹高橋愛立即留言「好棒喔！」
而矢口不愧為綜藝咖藝人天后，最後還是留笑哽：「這樣會讓人比較想吃すき家吧！」
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