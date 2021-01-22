20日拜登就職典禮上，79歲聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）以深灰色夾克外套、棕色鋸齒圖騰羊毛手套的「公園阿伯」扮相成為網友熱議焦點，網友發揮創意製作各種網路迷因圖，笑稱桑德斯的穿著讓他看起來一副事不關己，不像是要參加就職典禮。

79歲參議員桑德斯（Bernie Sanders）以深灰色夾克外套、棕色羊毛手套的簡樸裝扮出席拜登的就職典禮，被媒體及網友評論像路人「阿伯」，引起熱議。

美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）以路人阿伯裝扮出席拜登的就職典禮。

20日拜登就職典禮當天，華府氣溫相當低，就算是正中午，氣溫也只有約攝氏5度，賓客魚貫入座前夕，天空甚至飄下了白雪。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《衛報》（The Guardian）報導，有別於其他政要以正式西裝、套裝登場，聯邦參議員桑德斯當天的穿著相當「阿伯」，不過看起來非常保暖、舒適，他上半身套上一件厚實的深灰色夾克外套，手上戴了一副點綴了白色、黑色鋸齒圖騰的深棕色羊毛手套，手套材質看起來相當厚，尺寸略大，因此相當醒目。

桑德斯當天被捕捉到獨自一人靠坐在典禮看臺的摺疊椅上，雙手交叉、翹起二郎腿，他的眼睛微瞇，神情一派輕鬆。

When you get invited to a meeting but it should have been an email pic.twitter.com/RxnM0QWask — Alex Cohen (@anothercohen) January 20, 2021

桑德斯的造型在網路上引起一陣旋風，網友紛紛評論他的路人阿伯穿搭讓他看起來相當淡漠、對就職典禮不太熱衷，一名網友評論：桑德斯看起來就像就職典禮只是他今天的其中一項行程，並不是當天的主要大事。

網友也開始惡搞，製作各式各樣的網路迷因圖（meme），有人把他放進前陣子很紅的影集「后翼棄兵」中的場景，讓他和女主角下棋單挑，有人把他放在公園椅子上，讓桑德斯看起來就像個公園阿伯，也有人把他放在外太空，註解他受夠了地球。

The best Bernie memes I saw pic.twitter.com/mwq6stLV7Z — David Leavitt (@David_Leavitt) January 21, 2021

桑德斯接受媒體專訪時表示，在他所居住的佛蒙特州（Vermont），人們深刻體會什麼叫寒冷，所以比起時尚，當地人更注重保暖。

If you add googly eyes to #berniesmittens, 2021 becomes a little more tolerable. pic.twitter.com/vIFWofRKuH — Jean O'Dwyer (@DrJeanODwyer) January 20, 2021

當天他所穿戴的風衣夾克及羊毛手套全都出自佛蒙特州，夾克是當地的外著品牌Burton出產，手套則是當地42歲中學老師愛里絲（Jen Ellis）親手織的禮物。

羊毛手套爆紅，愛里絲的電子郵件信箱也被灌爆，她說至今每次收信，信箱總會多出數百封郵件詢問能不能向她購買手套，可惜的是大批粉絲要失望了，愛里絲說手套是用舊毛衣及再生塑料做成的，強調自己是老師也是母親，生活相當忙碌，真的不可能做出6,000副手套，她很遺憾地說不喜歡讓別人失望，但有些時候真的不可能讓所有願望成真。

I made Bernie’s mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020

對於桑德斯戴上她親手縫製的手套出席美國總統拜登的就職典禮，繼而讓手套爆紅，愛里絲表示相當榮幸，「他一定是真的喜歡它們才會選擇戴上。」

(中時新聞網)