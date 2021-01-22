近日有漁民向立委周春米陳情「漁船老舊改建」問題，經協調後航務中心寬限1年，但漁船若涉違規改造，需附完成圖說，而漁民認為此會增加漁民負擔，建議免附圖說，由檢查人員依實際丈量資料登記列管即可；為此，航港局、漁業署22日將南下東港漁發中心召開說明會，與漁民面對面討論船體維修、加長、加寬與噸位等相關問題。

對此，琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，疫情期間漁民沒有賺錢又遭受刁難花錢、延誤出港作業，真的是雪上加霜，若權責機關沒用同理心解決問題，漁民不排除發動抗議。

(中時 )