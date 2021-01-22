前高雄市長韓國瑜去年6月被罷免後，國民黨內該如何應對民進黨、蔡政府的各種政治奧步？過去曾任民進黨青年部副主任的國民黨立委鄭麗文指出，要烙倒蔡英文政府，是有方法的，她認為，國民黨內根深蒂固的DNA，總有一股「失敗主義」作祟，若未來遇到困難能摒棄這些陳舊惡習，民進黨經過長期負面印象累積，是能夠被扳倒的。

民進黨示意圖。(圖/本報資料照)

鄭麗文22日接受政論談話節目《比特王出任務》專訪，她表示，韓國瑜被罷免後，國民黨支持者士氣非常低瀰，以前有馬英九、後有韓國瑜，現在卻沒有一個可以讓人期待的重心，看不到希望和可行性在哪裡，但並非沒有東山再起的方式。

她說，自己這些年聽過很多藍營支持者的聲音，都想扳倒蔡英文政府，很清楚民進黨執政後敢於違法亂紀、敢吃敢拿，肆意抹黑，他(她)們都有目共睹。也對於綠營黨公職鴨霸根本不管人民感受的做法氣憤，但讓她覺得很糟糕的是，曾聽過黨內的失敗主義者，對國民黨一些政策措施大肆唱衰，她舉公投為例指出，曾有支持者抱怨，「就算用公投來反制民進黨，但民進黨如果不理公投不遵守，又能怎樣？公投有用嗎？連署根本沒用」。

但反觀民進黨支持者，從以前威權時期到現在民主化，從一無所有到街頭闖盪，何時看到黨內會有人公開質問「這些舉動有用嗎？」，從1988年前綠委朱高正跳主席台，到民進黨再度執政中間差距了20多年，民進黨支持者會唱衰「這有用嗎？會被查水表啦！」，民進黨這些年做了這麼多努力，都沒效嗎？

鄭麗文反問藍營支持者，這些難道沒用嗎？她強調，國民黨推公投，民進黨在過程中一定會杯葛、不斷騷擾，但只要經過長期累積，中間選民一定會對民進黨有負面印象，在下次選舉就會投給國民黨或其他政黨，怎麼會沒用呢？

她奉勸一些有「失敗主義」的藍營支持者，每天坐在家裡坐困愁城、自艾自憐，那才是最沒用的，她認為，國民黨從以前在大陸執政，再到現在在台灣深根，黨的DNA裡面就一直充斥失敗主義，老喊台灣沒救了，但她覺得，這才是最要不得的，正因為「民進黨把台灣搞沒救，藍營才要出來救台灣」，國民黨不能再有這種失敗的想法。

最後，鄭麗文強調，搞「公投綁大選」的是民進黨，現在不讓「公投綁大選」的也是民進黨，如果2018年的公投讓民進黨沒壓力的話，為何現在又搞「公投不綁大選」，她強調，肯定是民進黨在選舉吃了苦頭、有壓力，她並表示，雖然以民進黨調調一定不會遵守公投結果，但勢必會付出代價。

(中時新聞網)