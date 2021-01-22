為了解採行麥得飲食法，是否與帕金森氏症發病年齡的延緩有關聯性，以及相較於地中海飲食，兩種飲食法孰者更能延緩帕金森氏症的發病年齡，英屬哥倫比亞大學徵求286名志願者，分別採取麥得飲食與地中海飲食。結果發現，麥得飲食對女性影響較大，採取麥得飲食的女性延緩發病最長逾17年；地中海飲食對男性影響較強，採取地中海飲食的人帕金森氏症延緩發病最長逾8年。

現今醫學界對麥得飲食(MIND diet，又稱心智飲食)好處的研究，集中於減緩大腦老化與降低失智風險；然而，帕金森氏症僅次於失智症，已成為人類第二常見的神經退化疾病。因此，對帕金森氏症的研究，已有刻不容緩的必要性。這讓英屬哥倫比亞大學展開實驗，探究麥得飲食與地中海飲食對該病的影響。

研究團隊徵求167名帕金森氏症患者，以及119名志願者做為對照組。兩組都進行攝取食物的問卷，依據其堅持麥得飲食與地中海飲食的程度，分別給予計分。隨後，研究團隊透過單變數與多變數線性模式，分析飲食法與帕金森氏症發病年齡的關聯性。

結果顯示，與男性相比，麥得飲食對延緩女性帕金森氏症的發病年齡更有效，延遲發病最長達17.4年；相較於女性，地中海飲食對延緩男性帕金森氏症的發病年齡更有效，病症發作延遲最長達8.4年。

研究團隊指出，這是首項研究麥得飲食，與帕金森氏症患者大腦健康關聯性的實驗。研究結果顯示飲食習慣的確與大腦健康存在著關聯性。特別是過去研究只知道麥得飲食與減緩認知能力下降有關，但這是科學家首次發現它也能延緩帕金森氏症的發作。

研究團隊表示，這次實驗不但指出兩種飲食法的差異，更讓人發現帕金森氏症患者的性別不同所產生的差異。由於帕金森氏症患者6成為男性，掌握這種差異對於病症預防與治療擁有非凡意義。

麥得飲食結合地中海飲食與得舒飲食的特點，攝取全穀類食物、大量的蔬菜與水果、不飽和脂肪酸、堅果與魚類。地中海飲食則攝取大量橄欖油、豆科植物、全穀物、水果與蔬菜，以及適量的魚與乳製品。2種飲食法的共同點為大量攝取蔬菜、水果、全穀物與健康脂肪。

(中時新聞網)