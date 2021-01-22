部立桃園醫院不到2周爆出10本土案例，5縣陸續祭出禁桃令，引發社會熱議，總統蔡英文昨晚臉書發文，直言只有團結防疫，台灣才會贏，無知和歧視絕對不是疫情的解藥。不過，精神科醫師沈政男認為，團結在平常就要做，不是到了要打仗才來講團結。如果要團結，當有人批評防疫時，為何要被打壓與圍剿？

「我們唯一的敵人，只有病毒。」蔡英文在發文中提到，過去一年的經驗告訴我們，防疫有成，靠的是相信專業、互相扶持。面對新的疫情挑戰，我們更需要全國上下、不分中央地方、不分黨派，積極配合中央流行疫情指揮中心的專業調度，共同強化防疫網絡。

蔡英文表示，非常多人轉傳一位桃園醫院護理師的臉書文章。這位護理師，從包機接機以來持續投入醫療工作。如今她為了不波及家人，自願搬進醫院提供的病房住宿。我們看到她的選擇和承擔，並且深深以身為防疫國家隊為榮。

蔡英文說，許多像她這樣積極貢獻專業的防疫人員，都在第一線奮戰。我們可以做的，就是配合各項防疫措施，並且給所有醫護和防疫人員更多的支持和溫暖。「United we stand, divided we fall.面對疫情，只有不分彼此，團結防疫，台灣才會贏。讓我們繼續一起加油！」

沈政男昨晚也發文指出，「最近不要去桃園」這類禁令或建議，實在沒有必要。台灣至今八百多個病例的地理分布，老早就以桃園、新北一代最多，因為那裡境外移入最多，現在的桃園其實比去年上半年還安全。

不過，沈政男也提出質疑，「有人說，『大家要團結，才能抗疫！』這話講得沒錯，問題是團結在平常就要做，不是到了要打仗了，才來講團結。問題是，平常你有鼓勵大家團結嗎？還是為了政治利益搞分化？」如果要團結，為什麼當有人批評防疫的時候，你們就要打壓與圍剿？

沈政男真心認為，桃園不會有事，台灣也不會有事，然而大家應該從中學到教訓，才能面對更大的挑戰。

(中時新聞網)