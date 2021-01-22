據「Military.com」與「海軍協會新聞網」(USNI)等報導，美國前代理防長米勒與英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)，日前正式簽署協議。美陸戰隊第211戰鬥攻擊中隊(VMFA 211，操作F-35)、海軍神盾驅逐艦「蘇利文氏號」(DDG 68)，將加入英國「伊麗莎白女王號」航艦打擊群(R08)於今年春天的部署，游弋於地中海、印度洋與東亞地區，以維護航行自由。

USNI報導指出，在英國成立更多空中中隊前，來自第211戰鬥攻擊中隊的F-35，將與皇家空軍第617中隊共同進行「航艦打擊21」部署，以填補英空軍中隊的數量缺口。

作為訓練部署的一部分，美陸戰隊的10架F-35B在2020年9月就已登上「伊麗莎白女王號」。當時，陸戰隊官員就證實這是為2021年的部署預做準備。甚至，陸戰隊航空部隊指揮官魯德中將早在2019年便表示，F-35將成為美國與海上夥伴共同作戰的新典範。

五角大廈聲明指出，這次部署不但展現英美雙邊關係的力量，還驗證雙方的相互操作性，而彼此力量更是構成美國《國防戰略》的基礎原則。

華勒斯則表示，聯合部署讓美英關係的力量得以展現，也反映雙方在國防與安全夥伴領域中，深厚的關係。「在過去10多年來，美國在各層面的支援與合作，讓英國航艦打擊群擁有21世紀的能力」。

「Military.com」報導，在2020年11月，英國首相強生已證實伊麗莎白航艦打擊群，將於2021年起在地中海、印度洋與東亞執行任務。他表示，「自明年起，伊麗莎白號將帶領英國與盟國的特遣支隊，展開20年來最具雄心的部署」。「我們將在世界上最重要的地區，前進部署我們的海軍，進而保護供我們國家通行的航道」。

USNI則認為，美國海軍與英國皇家海軍的合作將越來越頻繁；隨著美軍在北大西洋作戰任務的增加，雙方將在同一指揮結構下一同行動。

(中時新聞網)