當拜登在華盛頓正式宣誓就職美國總統一職時，大陸外交部隨即於凌晨宣佈對28名曾在川普政府任職的美國高級官員進行制裁。這些制裁引起外界熱烈討論，北京選擇在拜登就職這個全球關注美國的時刻，對前政府的官員高調制裁，當然是警告拜登政府與其他國家政府官員，其次是聲明將以阻斷其經濟來源做為制裁主要手段，最後則是向國內人民宣告，中國對這些反華人物並非只有口頭批評，還會有實際作為。

大陸這次由外交部發言人宣布的制裁名單包括了蓬佩奧、納瓦羅、奧布萊恩、史達偉、波廷傑、阿札、克拉奇、克拉夫特以及博爾頓、班農等人，遍及川普政府國安、外交、經貿、衛生的最重要官員，北京指控這些人在涉華問題上「嚴重侵犯中國主權」、「嚴重破壞中美關係」，此舉是要為未來中美關係「定下基調，劃清底線」。

在拜登剛上任時就宣布制裁，確實有點不給美國新政府面子，選擇此一時機有2個原因：一、這個時刻是全球政界高度關注的時刻，發布制裁的新聞效果最大，以制裁手段發布警告訊息，對象不只是拜登政府，還包括歐洲、紐澳與亞洲的日本等與美國關係密切國家；二、這是對拜登政府外交、國防、情報、國安、財政閣員提名人近日在參議院進行提名聽證會的發言的強烈警告，因為這些即將上任的重要官員皆明白表示「中國是美國最大的威脅」，將持續川普時期對中強硬政策。此二者應是北京在時機選擇上最主要的因素。

在手段方面，北京此舉將是「口誅筆伐」式戰狼外交的升級版，把言辭對抗提升到實質利益對抗。這份制裁聲明中說，這些被制裁官員本人與家屬將被被禁止入境大陸與香港、澳門，與他們相關聯的企業、機構也被列入禁止來往或交易。此做法將對其本人與家屬造成到中國旅行或經商的不便，也會讓華爾街與矽谷的金融、製造業與科技公司及附屬構不敢雇用或捐助這些下台的高官。

眾所周知，美國高官卸任後通通常都會去大企業或其相關機構就職，做為政治投資或利用其人脈關係，有些在企業體內任職，有些曾在其捐助的智庫或學術研究機構。一旦發現大企業資助這些卸任高官，將禁止該企業與中國企業或政府進行商業交易，讓他們損失大陸市場帶來的利益。這就是大陸學者李海東所稱，不能讓這些人「上台打中國牌，下台吃中國飯」。目前幾乎重要的美國企業皆在大陸市場有一定利益，因此這項制裁措施將產生一定打擊效用，同時也對其他國家的企業產生警告效果。不過，大企業與這些機構關係有時非常複雜，要一一調查清楚其資金來源脈絡也頗費事。

有分析認為，制裁還阻斷了高官以其曾任職務的光環到大陸或港澳地區「撈錢」的可能性，這方面主要還是些知名的最高層官員，他們通常會到大陸或港澳等地出席各種財經或商業活動，賺取可觀的出席費，或安排與商界人士合影賺公關費。例如前美國總統歐巴馬前2年受邀到大陸參與騰訊所舉辦的商業活動，當時該公司正力推以微信為平台的電子商務「微商」，參與活動的電子商務店家要支付5980元人民幣（合台幣26600元）入場券之外，與歐巴馬握手合影還要支付25至30萬人民幣（合台幣110萬至133萬元），據說也有大量微商排很長隊伍與他合影。發布制裁之後，這些卸任高官就失去一條可觀的財路。

據一些分析人士表示，蓬佩奧的政治動向以及他與7千萬川普選民的關係，已被北京視為未來美中關係重大的負面因素，因此必須極早因應並展開積極作為。對蓬佩奧或歐布萊恩這個等級的人來說，制裁措施也會阻礙他們未來參與公職競選時接受企業政治獻金。蓬佩奧已多次表達過可能角逐2024年共和黨內總統大選提名，美國企業在捐贈政治獻金時，就必須考慮到可能因此遭到中國制裁，因此制裁措施也能對這些政治人物參與重要選舉產生掣肘作用。

最後，經過川普政府4年從關稅貿易戰到疫情問題與科技軍事等全面戰略對抗，把美中關係搞成建交以來最糟的狀況，川普政府許多蠻橫的作為讓大陸領導層與與民眾極為憤恨，中共領導人若不做些紮實的強烈回應，勢必影響其領導權威。從這次制裁措施在輿論界與網路反應來看，僅宣布制裁就已發揮了安撫民心的作用，如果短時間內能就制裁建立一個案例，想必效果會更好，更能有力地鞏固中共的領導威信。

(中時新聞網)