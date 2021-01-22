看好振興計畫 美股標普500與那指續創新高 06:032021/01/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股標普500與那指續創新高（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市3大指數當中，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數今天繼續創收盤新高，投資人樂觀看待美國總統拜登政府將推出更多振興計畫以支撐經濟。 道瓊工業指數小跌12.37點或0.04%，收在31176.01 點。 標準普爾500指數小漲1.22點或0.03%，收在3853.07點。 以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲73.67點或0.55%，收在13530.91點。（譯者：徐崇哲）1100122 台積電聯發科助攻 台股衝上16149點寫盤中新高 台股衝萬六 八成民眾沒想到 (中央社) #指數 #標準 #標準普爾 #綜合 #綜合指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》美股＋出口數據激勵 KOSPI連3紅就位 11:242021/01/21 財經 拜登就職上演慶祝行情 美股再創新高 07:522021/01/21 國際 台積獨撐 萬六曇花一現 04:102021/01/21 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－美股高檔整理 中性偏多未變 04:102021/01/21 證券．權證 台股狂飆 元大台股領航N跟進創高 17:092021/01/21 財經 台積聯發科2神山 率台股登16,153創新高 14:312021/01/21 財經 就業數據轉好 美股開盤小漲 台積電ADR續漲2％ 22:562021/01/21 財經 拜登登基行情歷任總統之冠 標普500指數近2個月大漲13％ 04:102021/01/21 財經要聞 《美股掃瞄》拜登就任引爆慶祝行情 美股創歷史新高 09:262021/01/21 財經 台積電攻660天價 台股漲逾300點、衝萬六 09:112021/01/21 財經 高人氣ETF！國泰台灣5G+股價狂飆新高 12:592021/01/21 財經 國際熱門新聞 【拜登新政】拜登上任第一天就惹怒盟友 推翻川普舊令 鄰國喊失望 - 國際 【拜登新政】拜登就職秒變阿伯 桑德斯路人裝讓網友暴動了 - 國際 帕金森氏症救星 加國發現延緩發病最長逾17年的飲食法 - 國際 終於擺脫白宮了 一張圖露餡梅蘭妮亞大解放 - 國際 【拜登新政】拜登就職現紫色軍團 專屬美國的5大秘密曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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