華爾街股市3大指數當中，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數今天繼續創收盤新高，投資人樂觀看待美國總統拜登政府將推出更多振興計畫以支撐經濟。

道瓊工業指數小跌12.37點或0.04%，收在31176.01 點。

標準普爾500指數小漲1.22點或0.03%，收在3853.07點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲73.67點或0.55%，收在13530.91點。（譯者：徐崇哲）1100122

(中央社)